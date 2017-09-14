budivelnik написав:Бачу що деякі недоумки переплутали БАРДАК і ДЕМОКРАТІЮ... Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.
Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії а - аргументовано показує ці помилки б - показує як їх треба виправити в - на підставі пункту б - збирає партію(більшість) і в результаті виборів перемагаючи - проводить пункт б в життя....
А заклики комуно-теоретиків - всі погані, несіть нових вони також будуть погані, але ми також будемо невдоволені - це БАРДАК і тому цим шляхом НОРМАЛЬНІ не йдуть.
Комуно-теоретик --- це саме ти. З твоїм комуняцьким підходом ставки на свідомість та кожного. Свідомого будівника капіталізму та кожен до дзеркала. А також кожен на 10% збільшить. А також на 1/2 жити родиною роками заради світлого майбутнього.
І це на кажучи, про твою а-ля місію переконувати, що ті комуняки... Та нещадно боротися з тими, хто має інше бачення. Самому визначати шкідників та ворогів.
detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи... Б...л...я..дь Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються.. Йди звідси ... нечисть.
ПС щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу... Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам І скільки по всіх інших питаннях І відразу стане зрозуміло Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше... То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.
Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.
Кумедний тупенький обмежений єралашечник. Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.
Водичкито попий.
Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ? чи нічим Якщо нічим - то нашо відписувався Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.
budivelnik написав:Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ? чи нічим Якщо нічим - то нашо відписувався Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.
То по якому колу, чудило?
Ти овсім тупий, якщо вважаєш, що розвиток бізнесу визначається лише податками. Напоркуа оті кейнси-бальцеровичі-куані-фрідмени, уряди щось напружуються ..... якщо, по-твоєму, виходить --- регулюй розмір податків і все. Ця умова в ринку, по-твоєму, одна. Умова, що визначає розвиток бізнесу, ринку. А?!)) Ти ще про корупцію згадав, як фактор. Хеній((
Hotab написав:andrijk777 Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО. Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників? Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).
А житло в Хорватії віддадуть так сказати на довісок до пломбіру по 28коп? Бо Адріатичне море мене більш подобаєттся ніж Мармурове "РАСХОД" - це два раба чи тільки лакея у фесках що принесуть мені вранці каву по тюрксткі?
fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде. а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает ничего , не он первй , не он последний был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко
Ты хотел казаться весь такой проукраинский, а показал своё российское хамовитое рыло, ещё и пьяное
Проблеми від найбільшої до найменшої 1 Найголовніша проблема це профкваліфікація і власне бажання.... - але суть в тому що 90% самі собі не хочуть в цьому признатись Стикнувся до 20 років, років 10 пішло на вирішення 2 Відсутність власного капіталу, що вкупі з інфляцією яка здорожчує кредитний капітал - приводить до проблеми низького старту(деякі бізнеси можна починати виключно після досягнення якоїсь певної величини власного(або кредитного ) капіталу. Для мене - без 1млн грн на робоче місце - сунутись не варто ( і якщо робочих місць менше 6- то прийдеться паралельно працювати самому) Стикнувся при початку бізнес-практики , частково вирішив відразу(продаж житла) частково вирішую до сьогодні 3 Податкова система яка найвищими ставками обклала ЗАРОБІТНУ плату, при чому в ТРЬОХ рівнях Загальна з ПДВ -65% оподаткування Зарплати____________________6 млн осіб Загальна без ПДВ- 45% оподаткування зарплати__________________3 млн осіб Єдиний 3 група - приблизно 6-45% оподаткування зарплати_______1 млн осіб Єдиний 2 група - 3600 грн/місяць оподаткування зарплати_______1 млн осіб Халявщики________0,00 грн/місяць______________________________6 млн осіб Стикаюсь постійно 4 Корупція(щоб кум міг все вирішити) або Для своїх - все, для чужих - Закон З цією проблемою я стикався може 10 разів за життя
Ці Чотири проблеми становили 95% ВСІХ моїх проблем при веденні бізнесу... Далі роздуми про вирішення.. Вирішення проблеми 1 - максимальне донесення до кожного що ВІН себе створює самостійно... а держава існує тільки для того щоб йому не заважали інші себе створювати , при чому жодних зобовязань по допомозі Держава на себе - НЕ БЕРЕ і жодної допомоги при попаданні в халепу-Держава не гарантує , але рекомендує скористатись для свого захисту страховими організаціями Вирішення проблеми 2 - частково існує, є власне житло під яке можна отримати кредит, є відкриті кордони куди можна поїхати попрацювати з метою ЗАРОБИТИ капітал(працювати по їхньому-витрачати на себе по нашому) Вирішення проблеми3 - практично не існує , бо замінити оподаткування доходів можна тільки збільшенням оподаткування споживання... а от тут собака зарита Нерухомість, земля, автомобілі,паливо,алкоголь/тютюн,надра, частоти і так далі - вже оподатковані А знайти інші ,обєми яких дозволять перекрити втрати від оподаткування зарплат - проблематично Єдине що можна зробити зараз це ОДНОЧАСНО вирівняти ВСІ чотири системи оподаткування зарплати , в яких перша опуститься на 5% інші піднімуться до рівня першої Вирішення проблеми 4 - це тільки час і коли виявиться що не треба шукати лазівку в Законі бо є пряма магістральна дорога..