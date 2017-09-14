RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:18

Барабан, ти завжди так жог напалмом?

  барабашов написав:
  Hotab написав:andrijk777
Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО.
Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників?
Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).

А житло в Хорватії віддадуть так сказати на довісок до пломбіру по 28коп?
Бо Адріатичне море мене більш подобаєттся ніж Мармурове
"РАСХОД" - це два раба чи тільки лакея у фесках що принесуть мені вранці каву по тюрксткі?


Зображення


Барабан, тебе бабуся хвалила, що ти найгарніший, краще всіх їси, і шутки у тебе найсмішніші?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:19

Час, тобто етап первинного накопичення капіталу, коли "аби держава не заважала" минув ще наприкінці 90-х.
З того часу для подальшого розвитку ринок вимагає ДОДАТКОВИХ мір-заходів. З боку регуляторів ринку.

Саме отак і відбувається подальший розвиток ринку в усіх країнах.
Коли ресурси росту ринку лише за рахунок "невидимої руки ринку" вичерпуються етапом первинного накопичення капіталу.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )


Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ

Нагадай, де вони всі ? )

А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
а я хіба сперечаюсь?
а порошенковий? А зєлі? Всі вони маріонетки. І даж не маріонетки а як хрюши і стєпаши :wink: :lol:

Але згадав ти чомусь, Порошенко, який тобі поперек горла )

Banderlog, про хрюшу і степашку ... не палився б ти так, совок )
Це ж ти адепт сильної руки у власній сраці )

Як хряпнув кагору у Онуфрія, так і сидишь на його руці )
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:22

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью
как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде.
а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает
ничего , не он первй , не он последний
был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко

Ты хотел казаться весь такой проукраинский, а показал своё российское хамовитое рыло, ещё и пьяное

В клавиатуру не попадаешь, мысли путаются )

ти кацап чи ні?

А ты с какой целью интересуешься ? )
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Туркі наші стратегічні партнери
Курс ліри та гріваса зрівнявся
Ось вам потужникам і євросоюз
Буде Вільна Хазарія у складі Османської Імперії
Обміну грошей ніякого не потрібно.
Вже
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:37

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ

Нагадай, де вони всі ? )

А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
а я хіба сперечаюсь?
а порошенковий? А зєлі? Всі вони маріонетки. І даж не маріонетки а як хрюши і стєпаши :wink: :lol:

Але згадав ти чомусь, Порошенко, який тобі поперек горла )

Banderlog, про хрюшу і степашку ... не палився б ти так, совок )
чого б я не палився? Я достатньо старий щоб їх всіх помнити. Даж шоколадного в медведчуківській партії сдпу о.)
Я іще гімн ссср в школі встиг вивчити) і про хлопченя з розумними очима із чолом високим )))
всі вони однакові. )
де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини?
Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:54

  Banderlog написав: Я іще гімн ссср в школі встиг вивчити) і про хлопченя з розумними очима із чолом високим )))
всі вони однакові. )
де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини?
Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?


Як все запущене, вся російська пропаганда в асортименті )

Все ж ти 15-річний капітан - це діагноз, навіть отримання майору, під сраку років - нічого не змінює )

Яреська - викладає
Яценюк (не яйценюк, хамло московське) - політик

А твої регіонали всі в Росії. Їх витягують в інформаційний простір, по свистку спец.служб
От Яника нещодавно витягнули )

Що ти там казав про Хрюшу та Степашку ? )

Деркач - сенатор, який публікував "плівки" Порошенка.
Від тих плівок ти кип"ятком сцявся )

PS. Мабуть, ти у Онуфрія свої зірочки замочив )
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:56

  барабашов написав:Туркі наші стратегічні партнери
Курс ліри та гріваса зрівнявся
Ось вам потужникам і євросоюз
Буде Вільна Хазарія у складі Османської Імперії
Обміну грошей ніякого не потрібно.
Вже


Ого, як вихід у Шуби турки прочистили ))
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:58

  pesikot написав:
  барабашов написав:Туркі наші стратегічні партнери
Курс ліри та гріваса зрівнявся
Ось вам потужникам і євросоюз
Буде Вільна Хазарія у складі Османської Імперії
Обміну грошей ніякого не потрібно.
Вже


Ого, як вихід у Шуби турки прочистили ))

Був вихід, став вхід
- Шуба, не хами, у тебе ще рахат-лукум на губах не обсох
- то не рахат-лукум :oops:
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:04

  Banderlog написав:де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини?
Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?

Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо.
Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.

В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.
