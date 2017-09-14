fox767676 написав:власною тупістю провокуєш людей на емоції
на які емоції? Питання Криму для когось настільки емоційне? Для громадян України відповідь на нього досить однозначна. Як і питання юридичної приналежності інших окупованих територій.
fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
багато що міняється. Це базові речі міжнародного права - один раз визнаєш втрату території і все - отримати її назад буде майже нереально, навіть коли зміниться обстановка і зʼявиться шанс. Це щодо офіційної позиції держави. Те саме і на рівні громадянина - визнати анексію будь-якої території дорівнює визнати, що злочину анексії не було, ворог зробив все правильно, "вернул свое по праву".
Banderlog написав:По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори?
о, це ти цікаву тему підняв. Давай тепер розберемося - хто поставив цих реформаторів? Хто голосував за Порошенка? За Яценюка? Хто їх прибрав на наступних виборах? Війська НАТО? Чи може Сорос? І як проводились реформи? Порошенко з Яценюком поперед один одного бігли впроваджувати їх чи доводилося дуже сильно і довго вмовляти під загрозою того, що не буде нових позик і безвізу? Такі речі типові для маріонеткових урядів, ага.
Banderlog написав:де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини? Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?
Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо. Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.
В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.
Хто вони: 47 091 працюють у цивільній сфері; 98 120 офіційно безробітні; 15 544 продовжують службу у війську; 104 — мобілізовані або добровольці.
Тобто серед цивільних мобілізували приблизно кожного 10-12го. Серед вислужених та підготовлених протягом 20+ років військових - приблизно одного на півтори тисячі.
Навіть якщо кожен третій із них інвалід, або придатний до служби лише при наявності гвинта салямі правильного кольору - то все одно 99.9% - ухилянти які ще до початку війни були проінветаризовані і обліковані ТЦК, яке їх чомусь принципово не мобілізує...
Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.
«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
thenewepic написав:багато що міняється. Це базові речі міжнародного права
за міжнародне право повинні піклуватися міжнародні структури та гаранти, їх треба було довбати а не тракториста петю, прораміста андрійко більш ніж впевнений, що ви навіть подумки не посміли дорікнути обамі\байдену коли за Крим можно було ще поборитися
Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема. Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію. Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції. Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.
Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі. Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично
А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей. А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.
Саме так. Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений? Наприклад, комбриг Купол. З відмінним досвідом бажаючого воювати й далі зі своєю бригадою комбрига звільняють, то він же в цих даних по запиту не підпадає під "продовжують службу у війську"? Скоріше ні. *Анато́лій Анато́лійович Козел (комбат Купол[1][2], нар. 18 серпня 1979) — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України.* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Козел_Анатолій_Анатолійович
А ще звільнені з-за поранення, хвороб, сімейними. Тоді відсоток буде ще більшим.
Так в статті за посиланням на "інтернет-версію телемарафону" цілком чітко і однозначно сказано: "У виданні пояснюють, що військові пенсіонери — це люди, які мають досвід служби у Збройних силах, МВС, СБУ, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та інших силових структурах. Чимало з них вийшли на пенсію не через втрату боєздатності, а через досягнення вислуги років або через реформу, як це сталося з тисячами колишніх співробітників міліції після створення Національної поліції."
Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі.
Навіть я (як і більшість цивільних дописувачів цієї гілки форуму) знаю одного, який мабуть був 105-тим... У вислужених впенсів своє специфічне коло спілкування, тому цілком логічно, що Хотебб знає про кілька десятків із тих самих "104 — мобілізовані або добровольці."
Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично
А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей.
Словосполучення "продовжують службу у війську" має цілком однозначне трактування. "мобілізовані або добровольці" - теж. Згідно даних ПФУ: - 10% саме продовжують службу. - 0.01% мобілізовані або добровольці
fox767676 написав:за міжнародне право повинні піклуватися міжнародні структури та гаранти, їх треба було довбати а не тракториста петю, прораміста андрійк
"тракторист петя" і "програміст андрійко" вибирають владу, яка представляє країну серед міжнародних структур. І якщо вони вважають що Крим по праву російський, то і владним представникам нема сенсу дотримуватися іншої думки (бо це ж "воля народу"), а отже і міжнародним структурам та гарантам (їм що, більше всіх потрібно?). Таким чином агресор легітимізує свої "надбання", не отримуючи ніякого покарання, що спокушає його і далі повторювати такі дії.
fox767676 написав:коли за Крим можно було ще поборитися
Обама мав боротися за Крим? Яким чином? Відправити свої війська? Якщо навіть українська влада вирішила не боротися (з обʼєктивних причин - якість нашої армії тоді була дуже низька).
Словосполучення "продовжують службу у війську" має цілком однозначне трактування
Яке це «трактування», якщо нема опції «вийшов на пенсію і продовжив служити».
ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (редакція, що діяла після 2022 року), який стосується призначення пенсії
«Пенсія призначається особам, які звільнені з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі судової охорони та інших державних силових органах, у порядку, визначеному цим Законом. Особи, які продовжують службу або роботу у зазначених органах, права на пенсію не мають до моменту звільнення.»
Тобто для отримання пенсії фактичне звільнення обов’язкове.
То хто ці люди, які «продовжують служити» ??? Тільки ті, хто повернувся з пенсії до служби в якийсь момент часу. Можливо з втратою виплати , можливо ні. Але обовʼязково вже після звільнення.
Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений?
А також ті з них, які отримують пенсії по пораненню (інвалідності) , прослуживши 1-2 роки всього. А хоч і 15, так само По ПФ вони отримують військову пенсію. Можливо навіть у віковій групі 30-35 років. Хоча можуть бути в будь якій. Ті самі так звані «трактористи» По ПФ вони ніде працюють і не служать. Отримують військову пенсію. А таких тисячі за час війни починаючи з 14 року . Кілька було на цьому форумі.