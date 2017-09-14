RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:29

candle645

candle645


Словосполучення "продовжують службу у війську" має цілком однозначне трактування


Яке це «трактування», якщо нема опції «вийшов на пенсію і продовжив служити».

ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (редакція, що діяла після 2022 року), який стосується призначення пенсії

«Пенсія призначається особам, які звільнені з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі судової охорони та інших державних силових органах, у порядку, визначеному цим Законом. Особи, які продовжують службу або роботу у зазначених органах, права на пенсію не мають до моменту звільнення.»

Тобто для отримання пенсії фактичне звільнення обов’язкове.

То хто ці люди, які «продовжують служити» ???
Тільки ті, хто повернувся з пенсії до служби в якийсь момент часу.
Можливо з втратою виплати , можливо ні. Але обовʼязково вже після звільнення.


Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений?



А також ті з них, які отримують пенсії по пораненню (інвалідності) , прослуживши 1-2 роки всього.
А хоч і 15, так само
По ПФ вони отримують військову пенсію. Можливо навіть у віковій групі 30-35 років.
Хоча можуть бути в будь якій.
Ті самі так звані «трактористи»
По ПФ вони ніде працюють і не служать. Отримують військову пенсію.
А таких тисячі за час війни починаючи з 14 року . Кілька було на цьому форумі.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:41

*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:

органів внутрішніх справ,
Нацполіції,
НАБУ,
Служби судової охорони,
Державної служби спецзв’язку та захисту інформації,
підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції,
Бюро економічної безпеки,
Державної кримінально-виконавчої служби.*
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:43

За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави".
"Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.

Джерело: https://censor.net/ua/n3572980
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:47

detroytred

  detroytred написав:*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:

органів внутрішніх справ,
Нацполіції,
НАБУ,
Служби судової охорони,
Державної служби спецзв’язку та захисту інформації,
підрозділів цивільного захисту,
податкової міліції,
Бюро економічної безпеки,
Державної кримінально-виконавчої служби.*

Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.

Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили.
Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.

Тут можливо міг би tumos щось прояснити, але він тут нечастий гість.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:47

sergey_stasyuk555

sergey_stasyuk555
чому в тексті "як"?
чому він із одноменною лопатою не турбує незламників що не в теплік відсвічує ?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:55

Hotab

  Hotab написав:Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.

Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили.
Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.

Та отож.
Отримують, як і раніше пенсію
незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію).
Грошове забезпечення + пенсію.

А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.
Тільки добровольців тільки по авіаційному напрямку точно значно більше сотні буде.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:24

candle645

  detroytred написав:
  Hotab написав:Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.

Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили.
Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.

Та отож.
Отримують, як і раніше пенсію
незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію).
Грошове забезпечення + пенсію.

Тобто "сортовість" не лише при мобілізації, але і при оплаті впенсам які "15 544 продовжують службу у війську" :evil:
Для мобілізованих цивільних десь з 2015 основним доходом була компенсація в розмірі середньомісячної зарплати, щоправда по традиції там все було через задній прохід, і держава замість того щоб її виплачувати самостійно - зобов"язувала це робити колишніх роботодавців. Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...

А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.

- це офіційні дані опубліковані на веб-сайті телемарафону із посиланням на ПФУ
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:37

Hotab

candle645
Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...




Зарплата де він працював до мобілізації по війні не зберігається ні за ким, ні для екс-військовим, ні для цивільних.
Пенсія, якщо вона була зароблена і виплачувалась, залишається виплачуватись для всіх, як цивільних, так і для екс-військових.
Рівні умови.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 00:54

candle645

candle645

щоб зрозуміти що мова йшла не про зарплату, а про компенсацію


Тобто у когось з цивільних забрали «компенсацію» , якої у військових і не було ніколи, то це сортовість військових? :D
Ти там в штаті бригади на рядовій посаді вже зовсім деградував?))

99% цивільних ні в 40, ні в 45, ні навіть 55+ ніякої пенсії не отримують.


А твоя дружина ж буде отримувати в 44 :D . Бач як гарно!! :lol:

А ще раніше йдуть
• освітяни з великим педагогічним стажем,
• медичні працівники,
• працівники культури, соціальної сфери, якщо робота пов’язана зі шкідливими або виснажливими умовами.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 01:06

sergey_stasyuk555

  Hotab написав:А ще раніше йдуть
• освітяни з великим педагогічним стажем,
• медичні працівники,
• працівники культури, соціальної сфери, якщо робота пов’язана зі шкідливими або виснажливими умовами.

ти прєкращай балуватись тим жпті ))
це звісно менш шкідливо ніж спідозні шмари,
але і урон інший - для мізків ))
Згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення для виходу на пенсію за вислугу років» вчителям необхідно досягти 55 віку та мати не менше 30 років педагогічного стажу.
