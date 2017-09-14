Додано: Пон 08 вер, 2025 23:29



Словосполучення "продовжують службу у війську" має цілком однозначне трактування







Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений?





Яке це «трактування», якщо нема опції «вийшов на пенсію і продовжив служити».ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (редакція, що діяла після 2022 року), який стосується призначення пенсії«Пенсія призначається особам,служби в органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі судової охорони та інших державних силових органах, у порядку, визначеному цим Законом.Тобто для отримання пенсії фактичне звільнення обов’язкове.То хто ці люди, які «продовжують служити» ???Тільки ті, хто повернувся з пенсії до служби в якийсь момент часу.Можливо з втратою виплати , можливо ні. Але обовʼязково вже після звільнення.А також ті з них, які отримують пенсії по пораненню (інвалідності) , прослуживши 1-2 роки всього.А хоч і 15, так самоПо ПФ вони отримують військову пенсію. Можливо навіть у віковій групі 30-35 років.Хоча можуть бути в будь якій.Ті самі так звані «трактористи»По ПФ вони ніде працюють і не служать. Отримують військову пенсію.А таких тисячі за час війни починаючи з 14 року . Кілька було на цьому форумі.