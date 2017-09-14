Словосполучення "продовжують службу у війську" має цілком однозначне трактування
Яке це «трактування», якщо нема опції «вийшов на пенсію і продовжив служити».
ст. 12 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» (редакція, що діяла після 2022 року), який стосується призначення пенсії
«Пенсія призначається особам, які звільнені з військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Службі судової охорони та інших державних силових органах, у порядку, визначеному цим Законом. Особи, які продовжують службу або роботу у зазначених органах, права на пенсію не мають до моменту звільнення.»
Тобто для отримання пенсії фактичне звільнення обов’язкове.
То хто ці люди, які «продовжують служити» ??? Тільки ті, хто повернувся з пенсії до служби в якийсь момент часу. Можливо з втратою виплати , можливо ні. Але обовʼязково вже після звільнення.
Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений?
А також ті з них, які отримують пенсії по пораненню (інвалідності) , прослуживши 1-2 роки всього. А хоч і 15, так само По ПФ вони отримують військову пенсію. Можливо навіть у віковій групі 30-35 років. Хоча можуть бути в будь якій. Ті самі так звані «трактористи» По ПФ вони ніде працюють і не служать. Отримують військову пенсію. А таких тисячі за час війни починаючи з 14 року . Кілька було на цьому форумі.
*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:
органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби.*
За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави". "Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.
detroytred написав:*Ці питання регулює закон «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
«Деякі інші особи», про які йдеться у документі, — це представники:
органів внутрішніх справ, Нацполіції, НАБУ, Служби судової охорони, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби.*
Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.
Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили. Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.
Тут можливо міг би tumos щось прояснити, але він тут нечастий гість.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 вер, 2025 23:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.
Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили. Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.
Та отож. Отримують, як і раніше пенсію незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію). Грошове забезпечення + пенсію.
А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка. Тільки добровольців тільки по авіаційному напрямку точно значно більше сотні буде.
Hotab написав:Нє, да то ясно, що там в цих 160тис далеко не лише ЗСУ-ні.
Питання в категоріях … ШІ десь нарив пояснення , що 104 , то ті хто не втратили виплати пенсії при мобілізації, а оті 15+ тисяч призупинили її отримання, повторно призвавшись. Тому так їх розділили. Мені не здається це переконливим. Оті десятки пілотів, яких я знаю повернулись зі мною після вже 24.02.22 і досі ще служать , вони отримують і пенсію також.
Та отож. Отримують, як і раніше пенсію незалежно від повторного призову після звільнення (на пенсію). Грошове забезпечення + пенсію.
Тобто "сортовість" не лише при мобілізації, але і при оплаті впенсам які "15 544 продовжують службу у війську" Для мобілізованих цивільних десь з 2015 основним доходом була компенсація в розмірі середньомісячної зарплати, щоправда по традиції там все було через задній прохід, і держава замість того щоб її виплачувати самостійно - зобов"язувала це робити колишніх роботодавців. Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...
А 104 (мобілізовані або добровольці) -- це якась помилка.
- це офіційні дані опубліковані на веб-сайті телемарафону із посиланням на ПФУ
Восени 2022-го коли з"ясувалось що чимало мобілізованих це люмпени-бюджетники і державі теж доводиться платити - її відмінили. Але виявляється не для всіх...
Зарплата де він працював до мобілізації по війні не зберігається ні за ким, ні для екс-військовим, ні для цивільних. Пенсія, якщо вона була зароблена і виплачувалась, залишається виплачуватись для всіх, як цивільних, так і для екс-військових. Рівні умови.