Hotab написав:...... І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів. ......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет. А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.
все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777 погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.
тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків
Интересно, вы обвинили меня в клевете, когда я написал, что такие идейные, как вы (не вы лично!), в 1932 отбирали последние зёрнышки. А тут вы прямо обвиняете человека практически в госизмене и мыслях о том, "де витратити 30 срібняків".
я статтю дивився, але до чого це питання? Зрадофілами в першу чергу я називав тих, хто писав про "країну 404", зараз ці повідомлення мабуть вже видалені (модератори дуже жорстко працюють, треди дискусій перетворюються через це на казна-що). До статті теж є питання, в першу чергу по якості даних (по піраміді вже вказали вище, а також звідки автор взяв, що населення буде саме 25 млн після війни, а не більше чи менше?), і метод виходу з кризи описаний дуже розпливчасто.
ЛАД написав:Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?
для поразки треба просто повірити, що виходу нема і прийняти всі умови агресора. Так, ресурсів на це не треба.
ЛАД написав:При пророссийском мире (не капитуляции!)
взаємовиключні твердження.
Banderlog написав:Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.
Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема. Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію. Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції. Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.
Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі. Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично
А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей. А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.
Наскільки цей варіант (финский) для нас прийнятний – це питання дискусійне. Я не бачу, що ми всі готові на нього піти. Таких розмов із суспільством має бути більше. Наші завищені очікування щодо повернення до кордонів 1991 року чи колапсу Росії, можливо, колись виправдаються. Але чи є у нас якісь перехідні стадії, на які ми готові погодитися?
я дивлюся своїми очима. І мене вони поки що не підводять. Поясніть, як на цій картинці ви бачите пік у 25-28 років: https://ibb.co/x8mCVL9c ?
ЛАД написав:Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть. При этом понести гораздо бОльшие потери
звісно, різні варіанти можливі. І що?
ЛАД написав:Финны в 1945 подписали капитуляцию
капітуляція, але не повна. Але ми про це вже говорили - по-перше, фінів росіяни не вважали частиною свого народу, штучно відокремленою, по-друге, нам фінський сценарій пуйло не пропонує. Те, що пропонується, схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?