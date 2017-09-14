RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 02:11

  pesikot написав:

Як все запущене, вся російська пропаганда в асортименті )

Все ж ти 15-річний капітан - це діагноз, навіть отримання майору, під сраку років - нічого не змінює )


Ти дибіл? Я не воєнний. Я мобілізований.
Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 02:15

  Hotab написав:......
І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів.
......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет.
А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 02:22

  Shaman написав:andrijk777

все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777 погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.

тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків 8)
Интересно, вы обвинили меня в клевете, когда я написал, что такие идейные, как вы (не вы лично!), в 1932 отбирали последние зёрнышки.
А тут вы прямо обвиняете человека практически в госизмене и мыслях о том, "де витратити 30 срібняків".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 02:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы статью посмотрели?
я статтю дивився, але до чого це питання? Зрадофілами в першу чергу я називав тих, хто писав про "країну 404", зараз ці повідомлення мабуть вже видалені (модератори дуже жорстко працюють, треди дискусій перетворюються через це на казна-що).
До статті теж є питання, в першу чергу по якості даних (по піраміді вже вказали вище, а також звідки автор взяв, що населення буде саме 25 млн після війни, а не більше чи менше?), і метод виходу з кризи описаний дуже розпливчасто.
  ЛАД написав:Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?
для поразки треба просто повірити, що виходу нема і прийняти всі умови агресора. Так, ресурсів на це не треба.
  ЛАД написав:При пророссийском мире (не капитуляции!)
взаємовиключні твердження.
  Banderlog написав:Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.
самим Соросом, не інакше!
  Hotab написав:candle645

15 544 продовжують службу у війську;


Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема.
Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію.
Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції.
Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.

Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі.
Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично :mrgreen:

А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей.
А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.

++++
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:01

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Здесь -https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php диаграмма выглядит несколько иначе и совпадает с данными Куща
за вашим посиланням пік у 2022 році припадає на 35-38 років, що для 2024 року буде 37-40 років. І це співпадає з даними на вікіпедії.

Прошу прощения, ошибся.
Очки менять надо. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 вер, 2025 03:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:14

  thenewepic написав:.........
  ЛАД написав:Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?
для поразки треба просто повірити, що виходу нема і прийняти всі умови агресора. Так, ресурсів на це не треба.
Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть.
При этом понести гораздо бОльшие потери.

  ЛАД написав:При пророссийском мире (не капитуляции!)
взаємовиключні твердження.
Финны в 1945 подписали капитуляцию или пророссийский мир?
ЛАД
Это интервью с Ланой Дзеркаль.
Наскільки цей варіант (финский) для нас прийнятний – це питання дискусійне. Я не бачу, що ми всі готові на нього піти. Таких розмов із суспільством має бути більше. Наші завищені очікування щодо повернення до кордонів 1991 року чи колапсу Росії, можливо, колись виправдаються. Але чи є у нас якісь перехідні стадії, на які ми готові погодитися?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 вер, 2025 03:31, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
  thenewepic написав:
  Banderlog написав:Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.
самим Соросом, не інакше!
соросом чи китайцями то вже розбирайтесь самі. ))) в чому принципова різниця в визначенні маріонеточності? Яреська керувала пуерторіко теж без протекції з заходу? Це її з України туди послали? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не знаю, как вы смотрите
я дивлюся своїми очима. І мене вони поки що не підводять. Поясніть, як на цій картинці ви бачите пік у 25-28 років: https://ibb.co/x8mCVL9c ?
  ЛАД написав:Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть.
При этом понести гораздо бОльшие потери
звісно, різні варіанти можливі. І що?
  ЛАД написав:Финны в 1945 подписали капитуляцию
капітуляція, але не повна.
Але ми про це вже говорили - по-перше, фінів росіяни не вважали частиною свого народу, штучно відокремленою, по-друге, нам фінський сценарій пуйло не пропонує. Те, що пропонується, схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?
thenewepic
 
