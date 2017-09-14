RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:39

  thenewepic написав: схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?

а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в чому принципова різниця в визначенні маріонеточності?
в тому, що маріонетка ставиться зверху, без виборів. Тому на маріонетку є важіль впливу - якщо не буде слухатись, її знімуть, так само, як поставили. У нас уряди формувались виборними парламентами.

Відстоювання чужих інтересів не завжди прояв маріонеточності. От, наприклад, Орбан відстоює інтереси Москви не тому, що він її маріонетка, а тому, що йому це вигідно. Стане не вигідно - він завтра змінить позицію на протилежну. Маріонетка так не може.
thenewepic
 
Повідомлень: 334
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 03:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
  Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
thenewepic
 
Повідомлень: 334
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 04:08

thenewepic
Вы с каких рубежей донецко-запорожской обоасти излагаете такие умные мысли?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 04:26

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
  Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
я мобілізований безстроково, з 22року . :lol: яке мені діло до всіх?
Протести кажете були? І шо ? Які наслідки? Прийняли закон про терміни демобілізації?
В мене є родичі в білорусії виїхали на заробітки на завод електроніки в 98 коли на західній Україні еоектроніку похєряли.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 04:49

  Shaman написав:якщо ЛАД був би готовий обговорювати реальні питання, то цитував би таке
Про вісь зла, якої немає
По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим.
...........

А тепер — висновки для нас
........

оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли ;)
й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють 8)

Не стал бы цитировать.
Вопросы Пекар поднимает интересные, но статьи слабоватые (посмотрел и ссылки, которые он даёт в статье).
Автор явно человек начитанный или, по крайней мере, "наслышанный". Не знаю, то ли этим у него и ограничилось, то ли пишет специально на таком уровне - рассчитано на идеологических работников, которым не особо важна точность и обоснованность, главное, чтобы "красиво" выглядело.
В результате допускает явные искажения реальности.
Так в данной статье говорит:
Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші
Верно, что не все они "є загальнолюдськими", но выделенное, как минимум, очень спорно. Религии только закрепляют и сакрализируют нормы морали, созданные обществом, но не создают их.
В другой статье - "Куди котиться світ?" https://site.ua/valerii.pekar/kudi-kotitsya-svit-iyvqekm?fbclid=IwY2xjawMnnVpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIdVdvYzRCdlBOZm54cEVmAR4e_5aL4sDVNaSiOXPogljkpvetTdR-gG63COCfA3W-SzmbzDWtPQbJD27nSQ_aem_9Z3XV2wLgllYV4xbh_cagw - он пишет:
Багато тисячоліть тому на планеті виникло кілька великих цивілізацій, з яких дві найстаріші стали найбільш потужними – скоріше за все, просто тому, що раніше почали й встигли набрати темп. Назвемо їх умовно Заходом і Сходом. Захід постав у Середземномор'ї, а нині представлений Європою та її заокеанськими родичами. Схід народився в Китаї й об'єднував землі навколо себе.
Это, мягко говоря, не точно.
"Багато тисячоліть тому ... виникло кілька великих цивілізацій".
Виникло.
Но Середземномор'я и Китай уверенно называть "двома найстарішими" достаточно спорно.
В процитированной статье "висновки" никак не следуют их текста статьи.
Подробнее обсуждать не буду.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35929
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 05:03

  thenewepic написав:...............
  ЛАД написав:Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть.
При этом понести гораздо бОльшие потери
звісно, різні варіанти можливі. І що?
Да ничего.
Просто "баланс наших ресурсів і ворожих" надо учитывать всегда.

  ЛАД написав:Финны в 1945 подписали капитуляцию?

капітуляція, але не повна.
Але ми про це вже говорили - по-перше, фінів росіяни не вважали частиною свого народу, штучно відокремленою, по-друге, нам фінський сценарій пуйло не пропонує. Те, що пропонується, схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?
Предлагать такой вариант должны мы, а не пуйло.
В посте viewtopic.php?p=5888510#p5888510 я процитировал Лану Дзеркаль.
Надеюсь, вы не подозреваете её в зрадофильстве?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35929
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
