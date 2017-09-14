Ви тільки вдумайтесь в ці слова - "посилення покарання для військових"!!!thenewepic написав:звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
Тобто, військових, які служили вірою і правдою, ризикували життям і здоров'ям 1-2-3-4роки... - хочуть посилено покарати???!!!
Бо бачите, десь нерозумне командування послало на тупе завдання/явну смерть солдат, а вони такі поганці не захотіли виконувати злочинний наказ?!
Бо закони явно ж по-дибільному пишуть - "спочатку виконай наказ, а тоді вже можеш його оскаржувати/звертатись в суд/доказувати, що ти не верблюд"🤦🏻🤦🏻🤦🏻 ... якщо, звичайно, якимось дивним чином виживеш...