Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 06:54

Відвоював рік-2-3-4?То ще відсиди 5-10р. у в'язниці у подару

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:В нас менше диктатури ніж в білорусії?
звичайно. Ви взагалі цікавилися, як живуть білоруси, чи просто так - хочете потеревенити?
  Banderlog написав:Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу
у нас в країні всі мобілізовані? В Білорусі неможлива мобілізація? Цікаво, якщо вона відбудеться, то чи будуть там можливі такі протести проти посилення покарання для військових, як були у нас пару днів назад?
Ви тільки вдумайтесь в ці слова - "посилення покарання для військових"!!!
Тобто, військових, які служили вірою і правдою, ризикували життям і здоров'ям 1-2-3-4роки... - хочуть посилено покарати???!!!
Бо бачите, десь нерозумне командування послало на тупе завдання/явну смерть солдат, а вони такі поганці не захотіли виконувати злочинний наказ?!

Бо закони явно ж по-дибільному пишуть - "спочатку виконай наказ, а тоді вже можеш його оскаржувати/звертатись в суд/доказувати, що ти не верблюд"🤦🏻🤦🏻🤦🏻 ... якщо, звичайно, якимось дивним чином виживеш...
Успіх
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 07:08

  Banderlog написав:Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.

Ззовні тобі зезидента прислали? Хто?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 08:23

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  jump написав:Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.

Не правда.
Ось демографічна піраміда, правда за 2024, тому додавайте 1 рік:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Ukraine_population_pyramid_2024_UN.png
"Горб"(чоловіки) це приблизно 37-42 роки.
Сама чисельна група населення - це жінки 64 роки. :D
Через 25–30 років вимре величезна кількість сьогоднішніх пенсіонерів!

Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.
Здесь -https://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php диаграмма выглядит несколько иначе и совпадает с данными Куща.

теоретично М3050 6 млн. ресурсу
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 08:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
перша ідея - нам треба зупинити війну. далі будемо думати. й думати треба - проблеми демографії є в багатьох країнах, й готових рецептів немає...
Лексика меняется - вместо "нам нужна победа" теперь "нам треба зупинити війну"? :)
Як будемо зупиняти?

це ви не туда обращаєтесь, вам в ОП с такими вопросами
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 08:34

  ЛАД написав:
  Shaman написав:якщо ЛАД був би готовий обговорювати реальні питання, то цитував би таке
Про вісь зла, якої немає
По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим.
...........

А тепер — висновки для нас
........

оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли ;)
й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють 8)

Не стал бы цитировать.
Вопросы Пекар поднимает интересные, но статьи слабоватые (посмотрел и ссылки, которые он даёт в статье).
Автор явно человек начитанный или, по крайней мере, "наслышанный". Не знаю, то ли этим у него и ограничилось, то ли пишет специально на таком уровне - рассчитано на идеологических работников, которым не особо важна точность и обоснованность, главное, чтобы "красиво" выглядело.
В результате допускает явные искажения реальности.
Так в данной статье говорит:
Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші
Верно, что не все они "є загальнолюдськими", но выделенное, как минимум, очень спорно. Религии только закрепляют и сакрализируют нормы морали, созданные обществом, но не создают их.
В другой статье - "Куди котиться світ?" https://site.ua/valerii.pekar/kudi-kotitsya-svit-iyvqekm?fbclid=IwY2xjawMnnVpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIdVdvYzRCdlBOZm54cEVmAR4e_5aL4sDVNaSiOXPogljkpvetTdR-gG63COCfA3W-SzmbzDWtPQbJD27nSQ_aem_9Z3XV2wLgllYV4xbh_cagw - он пишет:
Багато тисячоліть тому на планеті виникло кілька великих цивілізацій, з яких дві найстаріші стали найбільш потужними – скоріше за все, просто тому, що раніше почали й встигли набрати темп. Назвемо їх умовно Заходом і Сходом. Захід постав у Середземномор'ї, а нині представлений Європою та її заокеанськими родичами. Схід народився в Китаї й об'єднував землі навколо себе.
Это, мягко говоря, не точно.
"Багато тисячоліть тому ... виникло кілька великих цивілізацій".
Виникло.
Но Середземномор'я и Китай уверенно называть "двома найстарішими" достаточно спорно.
В процитированной статье "висновки" никак не следуют их текста статьи.
Подробнее обсуждать не буду.


https://www.youtube.com/@PredictiveHistory/videos

Захід (Індоєвропейська):
Ямна культура -> Бронзовий вік -> Антична Греція/Рим -> і т.д.
Схід: Китай (Китайська)

Що не так?
Чи у вас знання історії з Короткого курсу ВКП(б)?
