По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим. ...........
А тепер — висновки для нас ........
оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють
Не стал бы цитировать. Вопросы Пекар поднимает интересные, но статьи слабоватые (посмотрел и ссылки, которые он даёт в статье). Автор явно человек начитанный или, по крайней мере, "наслышанный". Не знаю, то ли этим у него и ограничилось, то ли пишет специально на таком уровне - рассчитано на идеологических работников, которым не особо важна точность и обоснованность, главное, чтобы "красиво" выглядело. В результате допускает явные искажения реальности. Так в данной статье говорит:
Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші
Багато тисячоліть тому на планеті виникло кілька великих цивілізацій, з яких дві найстаріші стали найбільш потужними – скоріше за все, просто тому, що раніше почали й встигли набрати темп. Назвемо їх умовно Заходом і Сходом. Захід постав у Середземномор'ї, а нині представлений Європою та її заокеанськими родичами. Схід народився в Китаї й об'єднував землі навколо себе.
Это, мягко говоря, не точно. "Багато тисячоліть тому ... виникло кілька великих цивілізацій". Виникло. Но Середземномор'я и Китай уверенно называть "двома найстарішими" достаточно спорно. В процитированной статье "висновки" никак не следуют их текста статьи. Подробнее обсуждать не буду.
Захід (Індоєвропейська): Ямна культура -> Бронзовий вік -> Антична Греція/Рим -> і т.д. Схід: Китай (Китайська)
Що не так?
Чи у вас знання історії з Короткого курсу ВКП(б)?
Чергова "криза перевиробництво еліт". Тільки різні експерти по різному її називають (в статті "вичерпання ренти розвитку"). От і революційна ситуація між вищими елітами (багаті) і нижчими елітами (середній клас): всіх багато, а всього мало (ну ж не елітам брати кайло і довбати), а ширнармаси (як завжди) не мають суб'єктності.
Подолання кризи: зменшення еліт (війни, революції, і т.п.)
*Зеленський призначив заступником секретаря РНБОУ людину на імʼя Алоян Давид Манвелович (1997 р.н., м.Алчевськ). Його мати Алоян Кадзе Маджиті (1976 р.н.) внесена до бази миротворця. Його батько Алоян Манвел Алойович (1974 р.н.) внесений до бази миротворця, в 2023 році вів офіційний бізнес в РФ (ЛНР). Його сестра Алоян Каріне Манвелівна (1994 р.н.) внесена до бази миротворця. Його дядько (брат батька) Алоян Норайр Алоєвич (1982 р.н.) внесений до бази миротворця, з 2023 року веде офіційний бізнес в РФ (ЛНР).* https://www.facebook.com/groups/2084309 ... 100165459/
Дослідження Соціологічної групи Рейтинг (Rating Group) за 21-23 серпня 2025 свідчить, що українці прагнуть миру та здебільшого готові говорити про певні поступки, але тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.
Бачення завершення війни 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року. 82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% – на прямих перемовинах з рф. 75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%). На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій. Найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з росією за майбутнє наших дітей (60%) та свободу (44%). Довіра до політиків Рівень довіри до Валерія Залужного становить 74%, Володимиру Зеленському довіряють 68%, Кирилу Буданову – 59%.
Електоральні настрої У разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримали б Володимир Зеленський (35% серед усіх опитаних) та Валерій Залужний (25%). На парламентських виборах лідирувала б умовна Партія Залужного (24%), друге місце займав би умовний Блок Зеленського (20%). Далі йдуть Європейська солідарність (7%), умовні Партія Буданова (6%) і Партія Азов (6%). https://www.ratinggroup.ua/news/socpol-aug2025
Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу
Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?
То в кого більше свобод ? Га ? ))
я владу не критикую а підтримую) всяку владу) права і свободи в тім щоб критикувати? І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)
