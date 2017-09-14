flyman написав:.......... Захід (Індоєвропейська): Ямна культура -> Бронзовий вік -> Антична Греція/Рим -> і т.д. Схід: Китай (Китайська)
Що не так? .........
Междуречья не было? И в первой строке Египет пропустили. Точно был раньше, чем "Антична Греція/Рим".
Бронзовий вік містить Межиріччя та Єгипет.
Вчіть матчастину (у вас пізнання згідно класової теорії що була в основі історії як то вчили в СРСР: общинний лад, рабовласництво, феодалізм, капіталізм, соціалізм, і вища форма: комунізм) .......
Пусть бронзовый век. А в бронзовом веке цивилизаций не было? А то у вас как-то интересно - бронзовый век без цивилизаций, а цивилизации позже. Так можно сказать, что "Антична Греція/Рим" это не цивилизации, а "железный век". И при чём тут "общинний лад, рабовласництво" и далее по списку? Об этом, вроде, речи вообще не было. Или абы облаять из подворотни?
andrijk777 написав:По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу. Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Критика - це коли а -вказуєш негаразди б - пропонуєш варіанти вирішення
Хорошая попытка, но нет -- в стране, если я ничего не пропустил - _представительская_ демократия. Т.е. я слуге народа проблему озвучил - а как ее решать - это уже его проблема. Не знает как решать? -- тоже не проблема: "я устал, я ухожук" -- за забором очередь желающих.
так ти це депутату кажи. а тут на форумі - або пропозиції, або балабол - з тобою, й так все зрозуміло - не пригадую жодної пропозиції. запропонуй як виїхати - а то деякі з твоїх колег страждають. а так будете разом з-за кордону брудом поливати країну
коли дійдемо до половців? й яка була Русь? бо на Раші вже й не Київська
thenewepic написав: Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання. Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
Я бачу тільки один "спосіб" здійснення наших бажань - смерть путіна. Але а)путін ще досить живчик, б)зараз навіть смерть путіна не гарантує звільнення України(а про звільнення Криму вже можна забути). Крим вони не віддадуть. А у них є ЯЗ.
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.
тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в ....
про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже
Shaman написав:коли дійдемо до половців? й яка була Русь? бо на Раші вже й не Київська
А що таке було в "Короткому кусі історії ВКП(б)"?
З того часу, як мінімум появилась можливість робити ДНК аналіз.
Історіографія "золотого мільярду" тепер вважає, що "батківщиною аріїв" (носіїв гаплогрупа R1a) є Україна (так звана ямна культура з патріархатом, релігією де головний Бог чол. роду, винайдено колесо, віз, приручено коня, відбулася мутація на усвоєння лактози).
А історичні цивілізаційні періоди не відповідають марксистсько-ленінській парадигмі, яка домінувава в СРСР і згідно якої навчали історію в школі/інстуті.
За даними Corri della Serra, Кулеба нібито заявив, що "ніколи не думав, що доведеться втікати з моєї країни, як злодію вночі". Як стверджує газета, ексміністр також заявив, що його "хочуть покарати за критичні заяви", а в Україні "все ще існує стара радянська ментальність, яка автоматично ототожнює критику з ворожістю до держави". "Я нічого не маю проти захисту держави. Я теж хочу перемоги над російським агресором. Але цей указ створений спеціально для того, щоб заблокувати мене й кількох інших", – передає слова Кулеби медіа.
В італійських медіа поширилася інформація нібито ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав до Польщі. Однак у його пресслужбі заявили, що він поїхав у заплановане відрядження і повернеться з нього 20 вересня.
Shaman написав:........ перша ідея - нам треба зупинити війну. далі будемо думати. й думати треба - проблеми демографії є в багатьох країнах, й готових рецептів немає...
Лексика меняется - вместо "нам нужна победа" теперь "нам треба зупинити війну"? Як будемо зупиняти?
вже забув?
пошук працює - перечитай. а ще якщо знайдеш, де я написав "нам нужна победа" - то сміливо кажи, а то виявиться, що знов щось наплутав. я вже напевне півтора роки кажу про перемовини, на які не хоче погоджуватися Раша. й параметри перемовин описував - дуже схоже на те, що зараз обговорюють. а хтось волав - такі параметри не працюють - а я кажу - а інших немає
Hotab написав:...... І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів. ......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет. А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.
без капітуляції проросійського миру в Україні НЕ БУДЕ...
все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777 погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.
тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків
Интересно, вы обвинили меня в клевете, когда я написал, что такие идейные, как вы (не вы лично!), в 1932 отбирали последние зёрнышки. А тут вы прямо обвиняете человека практически в госизмене и мыслях о том, "де витратити 30 срібняків".
а навіщо людині на повному серйозі топити за Рашу? andrijk777 бачить на Раші лише добре, жодних проблем. як власне й ви про срср. люди, які постійно кажуть на Раші все добре, на Україні - все погано - й натякають - треба щось робити (капітулювати). от навіщо вони це роблять? або дурні, або за гроші. andrijk777 позиціонує, що не дурний. колись навіть експертом називався по Раші, потім правда злився