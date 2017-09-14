RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення

Хорошая попытка, но нет :lol: -- в стране, если я ничего не пропустил - _представительская_ демократия. Т.е. я слуге народа проблему озвучил - а как ее решать - это уже его проблема. Не знает как решать? -- тоже не проблема: "я устал, я ухожук" -- за забором очередь желающих.

так ти це депутату кажи. а тут на форумі - або пропозиції

я слугам задачу ставлю как _мне_ удобнее. Поиск на форуме уже починили - могут все не перечитывать :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:42

  ЛАД написав:
  thenewepic написав:.........
  ЛАД написав:Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?
для поразки треба просто повірити, що виходу нема і прийняти всі умови агресора. Так, ресурсів на це не треба.
Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть.
При этом понести гораздо бОльшие потери.

  ЛАД написав:При пророссийском мире (не капитуляции!)
взаємовиключні твердження.
Финны в 1945 подписали капитуляцию или пророссийский мир?

ні те й ні те. зараз бачу тема Фінляндії починає педалюватися. так от, в 1945 хтось ставив під сумнів існування фінської нації? фінської мови? фінської православної церкви? й Маннергейм - національний герой. це саме ті нюанси, які не дадуть можливості повторити цей варіант. а з окупованої території фінни здається виїхали майже всі...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:44

  Banderlog написав:
  thenewepic написав: схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?

а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

у вільних біларусів свободи звісно менше, ніж в ЗСУ. а років через 10-15 подивимось, скільки в них буде свободи ;)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:45

  pesikot написав:
  Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу

Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?

То в кого більше свобод ? Га ? ))

Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:46

  Shaman написав:без капітуляції проросійського миру в Україні НЕ БУДЕ...

без знаків пунктуації не зрозуміло хто кого капітулює
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:48

  Banderlog написав:
  _hunter написав:
Так а решение, решение-то какое? :lol:
рішення чого? Як відсторонити від влади іноземних маріонеток?) Ніяк.
Ця задача для мене не підйомна.
Але якщо мислити здраво то єдині люди в Україні які можуть собі дозволити перехопити управління маріонетками це вітчизняний олігархат.) Надо випускати Беню з тюрми і визволяти фірташа з під домашнього арешту в відні)

так в нас РЛА є. або Порох :lol: а Беню нам не треба - Беня звісно символ української олігархії - але зі знаком мінус, як не треба робити...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:49

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу

Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?

То в кого більше свобод ? Га ? ))

Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.

чекаємо, коли помнуть хутра одного борова, коли таки його схоплять за задні лапи :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:52

  Успіх написав:
  flyman написав:в труні кишень нема (с)

Воно то так, але...
Але це зовсім не заперечує їсти равіолі у Франції нашим незламницям, якщо за декілька місяців ДО розписатись/одружитись з військовим ;)

ти схоже не розумієш, яке лайно пишеш...

побратимам Да Вінчі не хочеш таке в обличчя сказати? заодно дізнаєшся думку про те, як ти насправді служив...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 13:59

  холява написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от бульбофюрера хіба М25-60(та і М18-60+) можуть собі дозволити зарплати БЕЗ ОСВІТИ в 20+100+70=190Кгрн? :lol:
4,5тис.дол/міс!!!
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні! :mrgreen:


Так а що тебе зупиняє
Зібрав речі , та і зібнув з України …..
Досвід в тебе багатий як бігати під спідниці…..

Пан семінарист.
От вірите - не випускають
Кулєбу випустили - а нас із $-чиком - зась!
Що там рибка на Кічкасу - добре ловиться?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 14:00

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав: схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?

а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

у вільних біларусів свободи звісно менше, ніж в ЗСУ. а років через 10-15 подивимось, скільки в них буде свободи

С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться :(
