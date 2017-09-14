|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:38
Shaman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Хорошая попытка, но нет
-- в стране, если я ничего не пропустил - _представительская_ демократия. Т.е. я слуге народа проблему озвучил - а как ее решать - это уже его проблема. Не знает как решать? -- тоже не проблема: "я устал, я ухожук" -- за забором очередь желающих.
так ти це депутату кажи. а тут на форумі - або пропозиції
я слугам задачу ставлю как _мне_ удобнее. Поиск на форуме уже починили - могут все не перечитывать
_hunter
Повідомлень: 10505
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:42
ЛАД написав: thenewepic написав:
.........
ЛАД написав:
Т.е. для победы нужно учитывать "баланс наших ресурсів і ворожих", а для поражения это не важно?
для поразки треба просто повірити, що виходу нема і прийняти всі умови агресора. Так, ресурсів на це не треба.
Можно не верить и не учитывать и всё равно проиграть.
При этом понести гораздо бОльшие потери.
ЛАД написав:
При пророссийском мире (не капитуляции!)
взаємовиключні твердження.
Финны в 1945 подписали капитуляцию или пророссийский мир?
ні те й ні те. зараз бачу тема Фінляндії починає педалюватися. так от, в 1945 хтось ставив під сумнів існування фінської нації? фінської мови? фінської православної церкви? й Маннергейм - національний герой. це саме ті нюанси, які не дадуть можливості повторити цей варіант. а з окупованої території фінни здається виїхали майже всі...
Shaman
Повідомлень: 9727
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
1
4
5
Shaman
Повідомлень: 9727
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:45
pesikot написав: Banderlog написав:
а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу
Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?
То в кого більше свобод ? Га ? ))
Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.
барабашов
Повідомлень: 5347
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:46
Shaman написав:
без капітуляції проросійського миру в Україні НЕ БУДЕ...
без знаків пунктуації не зрозуміло хто кого капітулює
flyman
Повідомлень: 40735
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
Профіль
1
3
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:48
Banderlog написав: _hunter написав:
Так а решение, решение-то какое?
рішення чого? Як відсторонити від влади іноземних маріонеток?) Ніяк.
Ця задача для мене не підйомна.
Але якщо мислити здраво то єдині люди в Україні які можуть собі дозволити перехопити управління маріонетками це вітчизняний олігархат.) Надо випускати Беню з тюрми і визволяти фірташа з під домашнього арешту в відні)
так в нас РЛА є. або Порох
а Беню нам не треба - Беня звісно символ української олігархії - але зі знаком мінус, як не треба робити...
Shaman
Повідомлень: 9727
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:49
барабашов написав: pesikot написав: Banderlog написав:
а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу
Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?
То в кого більше свобод ? Га ? ))
Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.
чекаємо, коли помнуть хутра одного борова, коли таки його схоплять за задні лапи
Shaman
Повідомлень: 9727
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:52
Успіх написав: flyman написав:
в труні кишень нема (с)
Воно то так, але...
Але це зовсім не заперечує їсти равіолі у Франції нашим незламницям, якщо за декілька місяців ДО розписатись/одружитись з військовим
ти схоже не розумієш, яке лайно пишеш...
побратимам Да Вінчі не хочеш таке в обличчя сказати? заодно дізнаєшся думку про те, як ти насправді служив...
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 09 вер, 2025 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 9727
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 13:59
холява написав: Успіх написав: Banderlog написав:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів
)
Но, но, но!
Пенсії - то таке...
А от бульбофюрера хіба М25-60(та і М18-60+) можуть собі дозволити зарплати БЕЗ ОСВІТИ в 20+100+70=190Кгрн?
4,5тис.дол/міс!!!
Та бульбаші заздрять нашим зарплатам, які можуть отримувати наші прості пересічні!
Так а що тебе зупиняє
Зібрав речі , та і зібнув з України …..
Досвід в тебе багатий як бігати під спідниці…..
Пан семінарист.
От вірите - не випускають
Кулєбу випустили - а нас із $-чиком - зась!
Що там рибка на Кічкасу - добре ловиться?
барабашов
Повідомлень: 5347
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 вер, 2025 14:00
Shaman написав: Banderlog написав: thenewepic написав:
схоже більше на білоруський. Ну але ми і про це вже говорили, вам такий сценрій ок, нормально жити при диктатурі?
а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
у вільних біларусів свободи звісно менше, ніж в ЗСУ. а років через 10-15 подивимось, скільки в них буде свободи
С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться
_hunter
Повідомлень: 10505
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
Профіль
2
