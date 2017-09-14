Після мого останнього допису про індійський дизель, у якому я зокрема порушив питання закупівель Міністерства оборони, з’явилося два фідбека.

Перший, МО, поки що неформально, протранслювало постачальникам, що індійський дизель не вітається. Поки незрозуміло, чи взагалі той екзотичний продукт потрапив до армії, але на майбутнє рішення начебто прийнято. За наявною інформацією, один з постачальників був змушений в дорозі замінити Індію на Грецію.



Другий. Міноборони нещодавно скасувало застарілу норму щодо температури спалаху 62 градуси.

Як свідчить тендерна документація, серпневі й вересневі закупівлі дизпального здійснювались зі скасованою вимогою про потребу дотримання радянського стандарту щодо температури спалаху. У липні, про який я писав, норма ще діяла, що й призвело до появи у переліку потенційних позицій для постачання дизпального індійського виробництва.

У Європі цей показник взагалі не нормується і зазвичай становить 55 градусів, а ті 62 перекочували до нас із радянських часів, коли такі вимоги до пального були продиктовані особливостями використання пального на флоті. Флоту в нас вже майже не залишилось, а ось норма виявилася живучою.



Здавалося б, дріб’язок, але саме він обмежував коло виробників двома НПЗ – «Укртатнафтою» (Кременчук) й орленівським НПЗ у Плоцьку (Польща), який робить на спецзамовлення «Укрнафти» в обмежених кількостях екзотичний «радянський» дизель.

Після масованих обстрілів у червні перший залишив чат, другий виробляє стабільний обсяг. Ризик зірвати постачання для МО, про який неодноразово попереджали, став реальністю. Саме тому на арені й з’явився індійський дизель, який також відповідає радянському стандарту.

Про це говорили довго. Та ось не минуло й трьох років, щоб хтось у Міноборони нарешті прибрав це неподобство.



І це лише один епізод дрімучості нормативної бази й підходів до закупівель у МО. Можу собі тільки уявити, скільки таких «бліх» у вимогах до олив і мастил, яких треба десятки позицій, а не одну, як у дизелі. І хоча в обсягах їх потреба начебто менша, без оливи нічого не поїде.



Якщо знову про дизель, то вже розпочався вересень, а тендеру на закупку арктичної або бодай зимової марки немає (окреме питання, навіщо купувати дорогу й обмежену в обсягах арктичну марку із температурою фільтрування -32 градуси?). Торік його традиційно оголосили у «свинячий голос» – наприкінці жовтня в обсязі понад 50 тис. т. Для розуміння, стільки «арктики» не продає за сезон весь ринок. В грудні додали ще 30 тис. т. Скажу так, закупити в означений час і терміни такий обсяг настільки ж нереально, як купити в «Укрзалізниці» купе до Варшави.

Урятували комерсанти – «Укрнафта» й той же польський Orlen, які ще влітку «спрогнозували» такий запит Міноборони і почали бронювати потужності й обсяги заздалегідь. І ціну поляки дали базову, без урахування сезонних спекулятивних премій. Якби не це, в’їхали б ми у зиму 2025 року з такими ж порожніми баками, як зустріли повномасштабну війну у лютому 2022-го… Чому за стільки років не можна зробити висновки, невідомо.