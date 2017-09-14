підтримую. Успіх ти нашу теплу, патріотичну компанію недооцінюєш. якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся) В Україні герой без страждань це не герой. Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав) Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу... А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші. Тоді тобі пивко куплять) а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав
detroytred написав:........... Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%). ........
Может, лучше прямо сегодня? А сухопутного не надо?
thenewepic написав:....... моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.
Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання. Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями. ............ *Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.
тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в ....
про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже
Бачення завершення війни 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%. Это "НІХто"? И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
detroytred написав:вівторок, 9 вересня, російські окупанти атакували авіаційною бомбою селище Ярова на Донеччині. Удар здійснили у момент, коли люди отримували пенсії, внаслідок чого загинули понад 20 людей https://zaxid.net/news/
Аааааа, тримаю свій закритий рот двома руками!!!
Я ж там...
Щось руки не можуть втримати закритий рот))
Одним словом - телефонував на Марс... - то добре, що на Марсі раніше марсіани виїхали, ніж туди прилетіло...
п.с. Пам'ятаю, як наснилось... що на Марсі в тому кратері отримували сосісони для котів і колоди для Марсіанських бліндажів...
підтримую. Успіх ти нашу теплу, патріотичну компанію недооцінюєш. якби ти менше вимахувався вони б радо прислали тобі мівіни та окопних свічок щоб ти зігрівся) В Україні герой без страждань це не герой. Менше там розказуй на волі шо ти сосіськи котам давав, квартіри купляв, і ананаси в помойку кидав) Про сухі галети можеш, про тупізну командирів і як ти страждав, за свободу... А їх ти не осуждаєш, вони понятно важніші. Тоді тобі пивко куплять) а був б ти без конєчності то навіть міг би претендувати на роботу в сам знаєш кого) заодно б бізнес ідеї б вивідав
Shaman написав:коли дійдемо до половців? й яка була Русь? бо на Раші вже й не Київська
А що таке було в "Короткому кусі історії ВКП(б)"?
З того часу, як мінімум появилась можливість робити ДНК аналіз.
Історіографія "золотого мільярду" тепер вважає, що "батківщиною аріїв" (носіїв гаплогрупа R1a) є Україна (так звана ямна культура з патріархатом, релігією де головний Бог чол. роду, винайдено колесо, віз, приручено коня, відбулася мутація на усвоєння лактози).
А історичні цивілізаційні періоди не відповідають марксистсько-ленінській парадигмі, яка домінувава в СРСР і згідно якої навчали історію в школі/інстуті.
А что, "гаплогрупа R1a" уже определяет способность создать цивилизацию и древность существовавших цивилизаций? И, вроде, никто и сегодня не отрицает, что существовали "общинний лад, рабовласництво,...". Или "гаплогрупа R1a" сразу создала капитализм? А так понятно, что Украина колыбель человечества, Иисус Христос - украинец и далее по списку. И вообще, центр мира. А в "Короткому кусі" такие вопросы, конечно не рассматривались. Я, правда, не знаю, что такое "кус" и где он находится.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 09 вер, 2025 16:37, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:......... Финны в 1945 подписали капитуляцию или пророссийский мир?
ні те й ні те. зараз бачу тема Фінляндії починає педалюватися. так от, в 1945 хтось ставив під сумнів існування фінської нації? фінської мови? фінської православної церкви? й Маннергейм - національний герой. це саме ті нюанси, які не дадуть можливості повторити цей варіант. а з окупованої території фінни здається виїхали майже всі...
Вы не прочитали цитату Ланы Дзеркаль - viewtopic.php?p=5888510#p5888510? Она объясняет "невозможность" несколько иначе: "Я не бачу, що ми всі готові на нього піти. Таких розмов із суспільством має бути більше. Наші завищені очікування щодо повернення до кордонів 1991 року чи колапсу Росії, можливо, колись виправдаються". Хотя, конечно, понимаю, что она разбирается в этих вопросах гораздо хуже вас.
ЛАД написав:Предлагать такой вариант должны мы, а не пуйло. В посте viewtopic.php?p=5888510#p5888510 я процитировал Лану Дзеркаль. Надеюсь, вы не подозреваете её в зрадофильстве?
я можу звинуватити її в тому, що вона трохи прибріхує.
Фінляндія втратила частину свого суверенітету, і при цьому Радянський Союз був гарантом її безпеки. Втім, він не мав впливу на їхню внутрішню політику.
про вплив на внутрішню політику краще спитати самих фінів, вони розкажуть краще, але навіть на вікіпедії вказані деякі речі. Знову ж таки, від фінів срср не вимагав того, що вимагає від України рф у внутрішній політиці.
Успіх написав:Ви тільки вдумайтесь в ці слова - "посилення покарання для військових"!!! Тобто, військових, які служили вірою і правдою, ризикували життям і здоров'ям 1-2-3-4роки... - хочуть посилено покарати???!!!
принаймні в "нашій диктатурі" можуть вийти на вулицю люди і подібні правки приберуть. А що там в армії рашистів? Багато знаєте випадків, коли народне невдоволення приводило до полегшення життя їхніх військових?
Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво. Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.