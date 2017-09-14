RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15069150701507115072>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:51

  барабашов написав:Пан семінарист.
От вірите - не випускають
Кулєбу випустили - а нас із $-чиком - зась!
Що там рибка на Кічкасу - добре ловиться?


Вітаю.
Я більше обізнаний про Великий Луг.
На прошлому тижні сусіди взяли Толстолобика на 15 кг.
Як приїдеш постійно сидять на гаточці.
Карасі, козлики,плотва, іноді судак.
В мене часу нема рибалити.
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу

Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?

То в кого більше свобод ? Га ? ))

я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
права і свободи в тім щоб критикувати? :lol:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)

бачите, як мало людині для щастя? хіба що треба й поклони бульбофюреру бити чи там канонізувати. й віршики є відповідні "... спасибо бульбофюреру за это" 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:57

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:коли дійдемо до половців? й яка була Русь? бо на Раші вже й не Київська :lol:

А що таке було в "Короткому кусі історії ВКП(б)"?

З того часу, як мінімум появилась можливість робити ДНК аналіз.

Історіографія "золотого мільярду" тепер вважає, що "батківщиною аріїв" (носіїв гаплогрупа R1a) є Україна (так звана ямна культура з патріархатом, релігією де головний Бог чол. роду, винайдено колесо, віз, приручено коня, відбулася мутація на усвоєння лактози).

А історичні цивілізаційні періоди не відповідають марксистсько-ленінській парадигмі, яка домінувава в СРСР і згідно якої навчали історію в школі/інстуті.

А что, "гаплогрупа R1a" уже определяет способность создать цивилизацию и древность существовавших цивилизаций?
И, вроде, никто и сегодня не отрицает, что существовали "общинний лад, рабовласництво,...". Или "гаплогрупа R1a" сразу создала капитализм?
А так понятно, что Украина колыбель человечества, Иисус Христос - украинец и далее по списку. И вообще, центр мира.
А в "Короткому кусі" такие вопросы, конечно не рассматривались. Я, правда, не знаю, что такое "кус" и где он находится.

Не ставте коня позаду воза, а користуйтесь логікою, є цивілізація певного періоду і простору, і є відповідні захороння, є ДНК аналіз.
Потім вчені те все до купи зводять та порівнюють із іншими джерелами.

Ще один
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 вер, 2025 17:01, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40739
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 16:58

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться :(

а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...

Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно :wink:

Думаю +- никогда :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу

Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?

То в кого більше свобод ? Га ? ))

я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
права і свободи в тім щоб критикувати? :lol:
І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)


От бач, ти критикуешь українську владу, називаешь її "маріонеточной" и при цьому кажешь, що у нас немає свобод ? )
Я на мене, це дуже дивно і десь ти прибрехуешь

От Пюрер - це дійсно маріонетка Кремля.
Тому і питання, як довго житель Білорусі може казати, що Пюрер - маріонетка ? )

І війна у них є з нами, почитай назву гілки - свою теріторію для нападу на Україну Лука надав, військові аеродроми для російської авіації теж надав
Не кажучи про те, что білоруси в формі російської армії були присутні на теріторії Чернігівської области в лютому-березні 2022 року

PS. Середня пенсія теж не 300$, а 290$ і це тільки ось-ось стало. Було 275$
В Україні - 155$ і це на липень
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12076
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  Hotab написав:......
І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів.
......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет.
А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.


Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12076
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:13

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу? :lol:

Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу

Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?

То в кого більше свобод ? Га ? ))

Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.


Твоя 120кг тушка пише з Туречинни, але свобод немає ... то так ... то так ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12076
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:16

Хантер івакуіровався

https://www.facebook.com/share/v/15XXSP ... tid=wwXIfr

https://www.facebook.com/share/v/1FMzMr ... tid=wwXIfr
Hotab
 
Повідомлень: 16187
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:18

  Banderlog написав:Бєню надо випускати на волю.
я б не сказав що він зі знаком мінус. З бегемотом народ не киданув

Бєня, як раз і киданув народ з бегемотом, що довелось рятувати бегемот державою )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12076
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія скинула КАБ на людей у Яровій на Донеччині, понад 20 загиблих – відео
Російська армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. За попередніми даними, загинули понад 20 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що станом на 12:30 відомо про загибель 21 людини, стільки ж були поранені.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії – це чистий тероризм", – наголосив він.


Скинули бомбу ... під час видачі пенсії ... 24 загиблих ... це тероризм ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12076
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15069150701507115072>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.