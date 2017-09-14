Banderlog написав: а ми при чому живем? В нас менше диктатури ніж в білорусії? Чи може ви ввжаєте що в мирного жителя білорусії менше свободи ніж в мобілізованого зсу?
Ти в ЗСУ, зранку до ночі сидишь на цьому форумі і критикуешь українську владу
Як довго житель Білорусі (не Білорусії) може критикувати білоруську владу ?
То в кого більше свобод ? Га ? ))
я владу не критикую а підтримую) всяку владу) права і свободи в тім щоб критикувати? І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)
бачите, як мало людині для щастя? хіба що треба й поклони бульбофюреру бити чи там канонізувати. й віршики є відповідні "... спасибо бульбофюреру за это"
Shaman написав:коли дійдемо до половців? й яка була Русь? бо на Раші вже й не Київська
А що таке було в "Короткому кусі історії ВКП(б)"?
З того часу, як мінімум появилась можливість робити ДНК аналіз.
Історіографія "золотого мільярду" тепер вважає, що "батківщиною аріїв" (носіїв гаплогрупа R1a) є Україна (так звана ямна культура з патріархатом, релігією де головний Бог чол. роду, винайдено колесо, віз, приручено коня, відбулася мутація на усвоєння лактози).
А історичні цивілізаційні періоди не відповідають марксистсько-ленінській парадигмі, яка домінувава в СРСР і згідно якої навчали історію в школі/інстуті.
А что, "гаплогрупа R1a" уже определяет способность создать цивилизацию и древность существовавших цивилизаций? И, вроде, никто и сегодня не отрицает, что существовали "общинний лад, рабовласництво,...". Или "гаплогрупа R1a" сразу создала капитализм? А так понятно, что Украина колыбель человечества, Иисус Христос - украинец и далее по списку. И вообще, центр мира. А в "Короткому кусі" такие вопросы, конечно не рассматривались. Я, правда, не знаю, что такое "кус" и где он находится.
Не ставте коня позаду воза, а користуйтесь логікою, є цивілізація певного періоду і простору, і є відповідні захороння, є ДНК аналіз. Потім вчені те все до купи зводять та порівнюють із іншими джерелами.
Ще один
я владу не критикую а підтримую) всяку владу) права і свободи в тім щоб критикувати? І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)
От бач, ти критикуешь українську владу, називаешь її "маріонеточной" и при цьому кажешь, що у нас немає свобод ? ) Я на мене, це дуже дивно і десь ти прибрехуешь
От Пюрер - це дійсно маріонетка Кремля. Тому і питання, як довго житель Білорусі може казати, що Пюрер - маріонетка ? )
І війна у них є з нами, почитай назву гілки - свою теріторію для нападу на Україну Лука надав, військові аеродроми для російської авіації теж надав Не кажучи про те, что білоруси в формі російської армії були присутні на теріторії Чернігівської области в лютому-березні 2022 року
PS. Середня пенсія теж не 300$, а 290$ і це тільки ось-ось стало. Було 275$ В Україні - 155$ і це на липень
Hotab написав:...... І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів. ......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет. А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.
Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное. Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
Коли тобі при бусифікації трошки помнуть шкіру та хутро(як раз так щоб і родичі штурмовіка-епілептика впізнали у реанімаційній палаті, і у статистику загиблих у ТЦК-SS ти не увійшов), то при приході до тями будемо чекати на нові пости про морє свобод у вільній ненькє.
Твоя 120кг тушка пише з Туречинни, але свобод немає ... то так ... то так ))