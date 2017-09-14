RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1507015071150721507315074 ... 15076>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
І ніхто не чує ніяких страшилок від АТОвців яких знайшли педераційники по тій простій причині що знайдених педераційниками АТОВців більше ніхто не бачив....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26978
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
............
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.

ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.

тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в .... :lol:

про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже 8)
viewtopic.php?p=5888535#p5888535
Бачення завершення війни
59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%.
Это "НІХто"?
И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

зроблю уточнення фрази, яка мала бути зрозуміла з контексту - НІХТО на цьому форумі ;) а частина населення вважає, що так. я теж так вважає, що справедливо - це повернення територій. але в світі немає справедливості - це ви праві ЛАД. Хорватія чекала скільки 5 років? Азербайджан - 30 років. Німеччина - 45 років. Корея досі чекає - й вже йдуть розмови, чи потрібно. й ми почекаємо - я гадаю дочекаюсь часу, коли з'являться можливості говорити про повернення 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:47

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться :(

а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...

Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно :wink:

Думаю +- никогда :lol:

набагато гірше, не треба тут щось вигадувати. повернися, тоді поговоримо.

фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність - українцям ніколи не знімуть ті ж пільги, як й громадянам Німеччини? :lol: навпаки, гадаю доволі скоро українцям,які не зможуть адоптуватися, запропонують ті ж права, як й сирійським біженцям...

ps коли ти навчишся коректно цитувати - це ж не складно. роби вже скрини тоді :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:48

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Бєню надо випускати на волю.
я б не сказав що він зі знаком мінус. З бегемотом народ не киданув

Бєня, як раз і киданув народ з бегемотом, що довелось рятувати бегемот державою )

5 ярдів доларів вкрав - це вже не кинув :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:53

  budivelnik написав:
На його думку ВЕСЬ КАПІТАЛ ТОДІ БУВ ЗАРОБЛЕНИЙ і вичерпаний....

Ти хоч розумієш яку дурню-маячню ти сформулював?

Весь капітал зароблений та вичерпаний 😁😁😁
Не тули своє єралашкове нерозуміння суті процесу (ринкової економіки) до мене.
Оскільки пояснювати мільйонний раз тобі що таке капітал не має сенсу, то хоч макну в дурненьку пряму брехню --- в мене про вичерпання ресурсів росту (ринку) капіталу в існуючих умовах.
Не капітал вичерпується (як ти збрехав і приписав мені), а ресурси для його (тобто капіталу) подальшого росту в існуючих умовах.

Ну ніяк, місіонере, без згадки про мене та брехні не можеш будувати.
Несамодостатній...
detroytred
 
Повідомлень: 25467
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:57

  budivelnik написав:
  pesikot написав:Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
І ніхто не чує ніяких страшилок від АТОвців яких знайшли педераційники по тій простій причині що знайдених педераційниками АТОВців більше ніхто не бачив....


Залишився в окупації - забрали в армію: Як колишній атовець потрапив у полон батальйону "Свобода"
Автор: БутусовПлюс

Чому Павло не зміг виїхати з окупації, як потрапив до війська Путіна, а згодом повернувся до України, але вже у полон до воїнів батальйону "Свобода".
https://censor.net/ua/resonance/3568776 ... -polon-zsu
detroytred
 
Повідомлень: 25467
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:58

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: рішення чого? Як відсторонити від влади іноземних маріонеток?) Ніяк.
Ця задача для мене не підйомна.
Але якщо мислити здраво то єдині люди в Україні які можуть собі дозволити перехопити управління маріонетками це вітчизняний олігархат.) Надо випускати Беню з тюрми і визволяти фірташа з під домашнього арешту в відні)

так в нас РЛА є. або Порох :lol: а Беню нам не треба - Беня звісно символ української олігархії - але зі знаком мінус, як не треба робити...
фірташ засидівся на домашнім арешті) ахмєтов за маріупольський металургійний обідєлся, рішив виводити остатки бізнесу в італію. Він вже не довоговороздатний,
а шоколадний міг би щось замутити, якби не ходив під статтею про держзраду.

Фірташу треба тренуватися - йому там ФБР пропонує набагато більше перспектив :lol:

відкрию тобі таємницю - основний актив РЛА - це не меткомбінати, а ГЗК. хіба що експорт ускладнений, й не знаю, що там з логістикою
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9744
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:59

  thenewepic написав:

  Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво.
Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.

Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю,
Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень.
Ти баламут мозги не пудри.
Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3443
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:02

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...

Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно :wink:

Думаю +- никогда :lol:

набагато гірше

фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність

Обоснуй...

Т.е. "+-" оно же "почти" ты там не увидел, о Зоркий Глаз? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10513
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:04

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:Предлагать такой вариант должны мы, а не пуйло.
В посте viewtopic.php?p=5888510#p5888510 я процитировал Лану Дзеркаль.
Надеюсь, вы не подозреваете её в зрадофильстве?
я можу звинуватити її в тому, що вона трохи прибріхує.
Фінляндія втратила частину свого суверенітету, і при цьому Радянський Союз був гарантом її безпеки. Втім, він не мав впливу на їхню внутрішню політику.

про вплив на внутрішню політику краще спитати самих фінів, вони розкажуть краще, але навіть на вікіпедії вказані деякі речі.
Знову ж таки, від фінів срср не вимагав того, що вимагає від України рф у внутрішній політиці.
.......
Вимагав.
Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений. И в ООН они максимум, что могли себе позволить, это иногда воздержаться, но не голосовать против мнения СССР. И обязаны были придерживаться постоянного нейтралитета и не вступать в какие-либо военные союзы (в частности, в НАТО).
РФ от нас вимагає примерно то же.
Так что "трохи прибріхуєте" саме ви, а не Лана Дзеркаль.

  Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво.
Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.
Вполне можно называть, как угодно, и при этом підтримувати.
"Бьёт, значит любит".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35937
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1507015071150721507315074 ... 15076>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Banderlog, Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987096
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5038)
09.09.2025 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.