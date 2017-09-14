andrijk777 написав:Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання. Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями. ............ *Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.
тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в ....
про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже
Бачення завершення війни 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%. Это "НІХто"? И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.
зроблю уточнення фрази, яка мала бути зрозуміла з контексту - НІХТО на цьому форумі а частина населення вважає, що так. я теж так вважає, що справедливо - це повернення територій. але в світі немає справедливості - це ви праві ЛАД. Хорватія чекала скільки 5 років? Азербайджан - 30 років. Німеччина - 45 років. Корея досі чекає - й вже йдуть розмови, чи потрібно. й ми почекаємо - я гадаю дочекаюсь часу, коли з'являться можливості говорити про повернення
_hunter написав:С удобного дивана - оно, конечно, можно хоть через 30 лет смотреть, но с фронта так может не получиться
а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...
Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно
Думаю +- никогда
набагато гірше, не треба тут щось вигадувати. повернися, тоді поговоримо.
фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність - українцям ніколи не знімуть ті ж пільги, як й громадянам Німеччини? навпаки, гадаю доволі скоро українцям,які не зможуть адоптуватися, запропонують ті ж права, як й сирійським біженцям...
ps коли ти навчишся коректно цитувати - це ж не складно. роби вже скрини тоді
budivelnik написав: На його думку ВЕСЬ КАПІТАЛ ТОДІ БУВ ЗАРОБЛЕНИЙ і вичерпаний....
Ти хоч розумієш яку дурню-маячню ти сформулював?
Весь капітал зароблений та вичерпаний 😁😁😁 Не тули своє єралашкове нерозуміння суті процесу (ринкової економіки) до мене. Оскільки пояснювати мільйонний раз тобі що таке капітал не має сенсу, то хоч макну в дурненьку пряму брехню --- в мене про вичерпання ресурсів росту (ринку) капіталу в існуючих умовах. Не капітал вичерпується (як ти збрехав і приписав мені), а ресурси для його (тобто капіталу) подальшого росту в існуючих умовах.
Ну ніяк, місіонере, без згадки про мене та брехні не можеш будувати. Несамодостатній...
Banderlog написав: рішення чого? Як відсторонити від влади іноземних маріонеток?) Ніяк. Ця задача для мене не підйомна. Але якщо мислити здраво то єдині люди в Україні які можуть собі дозволити перехопити управління маріонетками це вітчизняний олігархат.) Надо випускати Беню з тюрми і визволяти фірташа з під домашнього арешту в відні)
так в нас РЛА є. або Порох а Беню нам не треба - Беня звісно символ української олігархії - але зі знаком мінус, як не треба робити...
фірташ засидівся на домашнім арешті) ахмєтов за маріупольський металургійний обідєлся, рішив виводити остатки бізнесу в італію. Він вже не довоговороздатний, а шоколадний міг би щось замутити, якби не ходив під статтею про держзраду.
Фірташу треба тренуватися - йому там ФБР пропонує набагато більше перспектив
відкрию тобі таємницю - основний актив РЛА - це не меткомбінати, а ГЗК. хіба що експорт ускладнений, й не знаю, що там з логістикою
Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво. Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю, Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень. Ти баламут мозги не пудри. Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
Shaman написав:а тобі взагалі видно, як воно на фронті? для того, щоб казати навіть слово фронт треба повернутися. краще скажи, німецькі депутати коли допомогу знімуть з таких, як ти? щоб витрати скоротити...
Точно не хуже, чем диванным "броневикам" видно
Думаю +- никогда
набагато гірше
фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність
Обоснуй...
Т.е. "+-" оно же "почти" ты там не увидел, о Зоркий Глаз?
ЛАД написав:Предлагать такой вариант должны мы, а не пуйло. В посте viewtopic.php?p=5888510#p5888510 я процитировал Лану Дзеркаль. Надеюсь, вы не подозреваете её в зрадофильстве?
я можу звинуватити її в тому, що вона трохи прибріхує.
Фінляндія втратила частину свого суверенітету, і при цьому Радянський Союз був гарантом її безпеки. Втім, він не мав впливу на їхню внутрішню політику.
про вплив на внутрішню політику краще спитати самих фінів, вони розкажуть краще, але навіть на вікіпедії вказані деякі речі. Знову ж таки, від фінів срср не вимагав того, що вимагає від України рф у внутрішній політиці. .......
Вимагав. Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений. И в ООН они максимум, что могли себе позволить, это иногда воздержаться, но не голосовать против мнения СССР. И обязаны были придерживаться постоянного нейтралитета и не вступать в какие-либо военные союзы (в частности, в НАТО). РФ от нас вимагає примерно то же. Так что "трохи прибріхуєте" саме ви, а не Лана Дзеркаль.
Banderlog написав:я владу не критикую а підтримую) всяку владу)
називати владу маріонетками - це підтримувати? Ого, цікаво, цікаво. Пропоную спитати "вільних" білорусів, навіть не військових, а простих цивільних, чи можуть вони написати на публічному форумі таке про бульбофюрера.
Вполне можно называть, как угодно, и при этом підтримувати. "Бьёт, значит любит".