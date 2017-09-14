RSS
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:32

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:набагато гірше

фраза "ніколи" вчергове свідчить про твою некомпетентність

Обоснуй...

Т.е. "+-" оно же "почти" ты там не увидел, о Зоркий Глаз? :lol:

обгрунтування в тій частині повідомлення, яке ти видалив. повернись та прочитай.
"+-" ніколи означає ніколи

Ясно - очередной пустопорожний флуд :(

Нет: и я там тебе объяснил уже - снова не заметил? :lol: Это обозначает "почти никогда".
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:

І які причини бульбофюрера критикувати? Війни в них ні з ким нема. Середня пенсія 300 доларів а в черчіля 150 доларів)

бачите, як мало людині для щастя? хіба що треба й поклони бульбофюреру бити чи там канонізувати. й віршики є відповідні "... спасибо бульбофюреру за это" 8)
ти розумієш різницю? жити на 150 доларів в місяць чи на 300?

$150 це одна філіпінка (або півтори по $100), а $300 цілих дві по $150 (або 3 по $100)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:34

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю,
Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень.
Ти баламут мозги не пудри.
Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.

ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:36

  Shaman написав:та й взагалі
Ярослав Грицак: Вихід із "русского мира" буде для нас перемогою
- Але питання, що є перемогою, я як історик бачу так: це остаточний вихід із "русского мира", з того простору, в який ми необережно вступили в 1654 році в Переяславській угоді, пробували вийти декілька разів, і нам це не вдавалося.
Я вважаю, що зараз – це остання спроба втримати Україну в цьому просторі.
– Чому остання?
– Тому що більше не вдасться. Росія ослаблена. Якби Росія була такою, як вона себе уявляє, Україна б не мала шансу.
Але нам треба вийти з "русского мира".
А з іншого боку, ми не можемо вийти й існувати поза "русским миром" самі. Тому що цей хижак надто небезпечний.
Маємо приклад Польщі, Чехії чи балтійських країн, які увійшли в зону Європейської унії чи НАТО.
Для мене перемога – це вийти з одного світу й увійти в інший світ.

– Чи можлива перемога, коли є окуповані території?
– Звичайно, що можлива. Важливо не визнавати цю окупацію де-юре. Тобто ми вважаємо, що колись ці території повернемо.
Ми вважаємо, що колись Росія буде ще більш ослаблена, буде іншою. І до цього треба буде готуватися. І люди на окупованих територіях теж повинні бути готовими.
Знаєте, коли падала берлінська стіна, схід Німеччини ногами голосував за кращий спосіб життя.
– Тікали на Захід?
– Почалося все з Угорщини. Коли раптом австрійці послабили кордон, угорці масово на машинах і пішки почали вибиратися в Австрію, щоб опинитися на Заході.
А пізніше це робили східні німці, так само почали переїжджати, не маючи нічого. Стало очевидно, де кращий спосіб життя – на Сході чи на Заході.
Це голосування ногами було дуже важливе в 1989 році.

багато цікавих думок

який "вступ в руській мір" у 1654 р., що за маячня? ще один "гісторик"
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю
а хто винен у війні? Це Зеленський напав на расєюшку і через нього ти у війську? Чому не звинувачуєш бульбофюрера, що він пропустив російські війська на Київ? Це не дії маріонетки?
Якщо вже говорити про вільних білорусів, то вільні білоруси сидять у Польщі і бачать своїх батьків, що залишились в Білорусі, не те щоб дуже часто. Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага? Що ще потрібно для щастя.

***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.
  ЛАД написав:Вимагав.
Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений
ага, тільки це?
Саме за Кекконена, як писала New York Times, відносини між фінським істеблішментом і Москвою були настільки тісними, що радянське політбюро фактично мало право вето щодо членства в кабінеті міністрів. У фінській мові навіть з'явилося слово "kotiryssä" ("домашній росіянин"), тобто куратор серед радянських дипломатів і розвідників у Гельсінкі, який дає зелене світло твоїй політичній кар'єрі чи навпаки вмикає червоне.
Чи варто дивуватися, що Фінляндія була єдиною західною країною, яка репатріювала втікачів з СРСР. Як це сталося в 1974-му з дисидентом Олександром Шатравкою. Той утік до Фінляндії, але його повернули до Союзу, де помістили до психіатричної лікарні.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/

Зразу видно невтручання у внутрішню політику. Хочете у нас так само - щоб поставити міністра, треба було отримати одобрямс прямо з кремля?
  ЛАД написав:РФ от нас вимагає примерно то же
я знаю, що ви читали чорновики Стабульських домовленостей, то гляньте їх ще раз - там є пункти, де сказано, які конкретно внутрішні закони ми повинні відмінити.
"примерно то же", авжеж.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:37

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:чого ведуться на цю дешеву маніпуляцію? :shock: не можна порівнювати країни, яка воює, та яка не воює. або порівнюй з Україною 2021 року...

Так ти ставиш зєлі в плюс що ми воюєм? Най іде договарюється про мир або злазить з бочки.
Якщо він не здатен принести мир він повинен піти.
Чи ти вважаєш що якщо війна буде ще рік тоді ми вже навєрняка обженем білорусь по рівню життя?

щось в тебе в голові все переплуталося - ми воюємо через те, що на нас напали. й хочуть знищити. й Зе тут ні до чого.

євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
до чого тут євреї?
Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?
ми воюєм через те що не хочем маріонеточного уряду? Тільки щоб не так як в білорусі? А воювати і тримати пенсіонерів на 150 доларах в місяць то саме то? Шлях до процвітання?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:43

  _hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:


И сильно много "проголосовало" ногами ?

"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".

Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.


11% віком 18–22 років

Я вважаю, нехай їдуть ...
Нехай спробують ...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:44

  Shaman написав:ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

це що за такий гумор?
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:47

  Banderlog написав:до чого тут євреї?

та дійсно, ні до чого ... 6 мільйонів знищили нацисти ... тобі по фігу

  Banderlog написав: Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?

Вже виправдання гітлерізму пішло ...

Як і виправдання рашизму від тебе

Ти точно в ЗСУ ? У мене великі сумніви, як і в твоєму православії
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:48

  pesikot написав:
  _hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:


И сильно много "проголосовало" ногами ?

"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".

Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.


11% віком 18–22 років

Я вважаю, нехай їдуть ...
Нехай спробують ...

решта "навіки в фортеці"
