Banderlog написав: Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю

ЛАД написав: Вимагав.

Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений Вимагав.Не проводить антисоветскую политику и не допускать антисоветской пропаганды и выступлений



Чи варто дивуватися, що Фінляндія була єдиною західною країною, яка репатріювала втікачів з СРСР. Як це сталося в 1974-му з дисидентом Олександром Шатравкою. Той утік до Фінляндії, але його повернули до Союзу, де помістили до психіатричної лікарні.

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/5/7529401/ Саме за Кекконена, як писала New York Times, відносини між фінським істеблішментом і Москвою були настільки тісними, що радянське політбюро фактично мало право вето щодо членства в кабінеті міністрів. У фінській мові навіть з'явилося слово "kotiryssä" ("домашній росіянин"), тобто куратор серед радянських дипломатів і розвідників у Гельсінкі, який дає зелене світло твоїй політичній кар'єрі чи навпаки вмикає червоне.Чи варто дивуватися, що Фінляндія була єдиною західною країною, яка репатріювала втікачів з СРСР. Як це сталося в 1974-му з дисидентом Олександром Шатравкою. Той утік до Фінляндії, але його повернули до Союзу, де помістили до психіатричної лікарні.

ЛАД написав: РФ от нас вимагає примерно то же РФ от нас вимагає примерно то же

а хто винен у війні? Це Зеленський напав на расєюшку і через нього ти у війську? Чому не звинувачуєш бульбофюрера, що він пропустив російські війська на Київ? Це не дії маріонетки?Якщо вже говорити про вільних білорусів, то вільні білоруси сидять у Польщі і бачать своїх батьків, що залишились в Білорусі, не те щоб дуже часто. Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага? Що ще потрібно для щастя.***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.ага, тільки це?Зразу видно невтручання у внутрішню політику. Хочете у нас так само - щоб поставити міністра, треба було отримати одобрямс прямо з кремля?я знаю, що ви читали чорновики Стабульських домовленостей, то гляньте їх ще раз - там є пункти, де сказано, які конкретно внутрішні закони ми повинні відмінити."примерно то же", авжеж.