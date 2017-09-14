RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:49

  thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.

***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.

Ти зрозумів мене правильно,
той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань.
І нема в мене ніякої демократії, писати на форумі де мене прочитає максимум 50 чоловік в день ти вважаєш це свобода висловлювань?))) Може і мені можно піти на мітинг в київ? Щоб були терміни демобілізації, мир, і перевибори презедента і парламенту? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нагадаю

Росіяни вбили 24 людей у Яровій на Донеччині, майже два десятки постраждалих – фото
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Яровій під час того, як люди отримували пенсії. Після атаки Укрпошта вирішила змінити процедуру виплат на прифронтових територіях, повідомив гендиректор державної компанії Ігор Смілянський.


І жоден з "моралістів", які нещодавно лили фальшиві сльози про "вбитих" ТЦК, не відреагував ...

Ці "моралісти" підтримують вбивство пенсіонерів, ці "моралісти" підтримують вбивство розмінерів ...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:55

  Banderlog написав:
  thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.

***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.

Ти зрозумів мене правильно,
той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань.
І нема в мене ніякої демократії, писати на форумі де мене прочитає максимум 50 чоловік в день ти вважаєш це свобода висловлювань?))) Може і мені можно піти на мітинг в київ? Щоб були терміни демобілізації, мир, і перевибори презедента і парламенту? :lol:


Який ти мразотний ...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:55

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?

Вже виправдання гітлерізму пішло ...

де це в мене виправдання німців?
За 6 міліонів пофіг?
Я глибоко стурбований, і навіть виражаю своє занепокоєння.
Шухевич правда якось носив форму вермахту... хоть я думаю він теж був стурбований)
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:58

  flyman написав:
  pesikot написав:
  _hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:


И сильно много "проголосовало" ногами ?

"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".

Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.


11% віком 18–22 років

Я вважаю, нехай їдуть ...
Нехай спробують ...

решта "навіки в фортеці"

>>> 11% віком 18–22 років
За ОДНУ НЕДЕЛЮ 11% :roll:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 18:59

  pesikot написав:

Який ти мразотний ...

а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі :lol:
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:03

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:
Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю,
Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень.
Ти баламут мозги не пудри.
Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.

ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:

а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі. хлоп, не тупи :lol:

й я так розумію, цитувати ти таки не навчишся - вибач, про що ми розмовляємо?.. ти найпростіші речі робити не можеш... :?
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 09 вер, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Який ти мразотний ...

а шо робить?
такі ми, ті хто охочі до мирних переговорів.
Сплошні мразі :lol:

здатися ти хочеш, хоч й військовий. в армії ж немає капеланів з УПЦ РПЦ? отож...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...

Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? :lol:
-- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали :oops:

а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.

Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:07

  pesikot написав:
  Banderlog написав:до чого тут євреї?

та дійсно, ні до чого ... 6 мільйонів знищили нацисти ... тобі по фігу
  Banderlog написав: Французи домовились з гітлером? А іспанці? Італійці? Румуни? Мадяри? Поляки? Чехи? Болгари? Хорвати? Фіни? Шведи? Хто там в євросоюзі не домовився з Гітлером?

Вже виправдання гітлерізму пішло ...

Як і виправдання рашизму від тебе

Ти точно в ЗСУ ? У мене великі сумніви, як і в твоєму православії
нормальне чорносотеннє православ'я - вони й самі євреїв громили. звідти й питання, до чого тут євреї 8)
