thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага? Що ще потрібно для щастя.
***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.
Ти зрозумів мене правильно, той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше. Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань. І нема в мене ніякої демократії, писати на форумі де мене прочитає максимум 50 чоловік в день ти вважаєш це свобода висловлювань?))) Може і мені можно піти на мітинг в київ? Щоб були терміни демобілізації, мир, і перевибори презедента і парламенту?
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Яровій під час того, як люди отримували пенсії. Після атаки Укрпошта вирішила змінити процедуру виплат на прифронтових територіях, повідомив гендиректор державної компанії Ігор Смілянський.
І жоден з "моралістів", які нещодавно лили фальшиві сльози про "вбитих" ТЦК, не відреагував ...
Ці "моралісти" підтримують вбивство пенсіонерів, ці "моралісти" підтримують вбивство розмінерів ...
_hunter написав:Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? -- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
И сильно много "проголосовало" ногами ?
"З 28 серпня маємо вже 22 звільнених хлопців", – зазначив PR-директор компанії Тарас Маселко. Він додав: "З ними виїздять і жінки. Хлопці аргументують своє рішення тим, що мають тепер дозвіл на перетин кордону і хочуть спробувати себе в іншій країні — можливо, повернуться".
Маселко уточнив, що для !FEST це не критично, адже у компанії працює 1350 людей, серед них 203 чоловіки віком 18–22 років, переважно кухарі, бармени та офіціанти.
Banderlog написав: Пропоную спитати у вільних білорусів скільки раз на рік вони бачать свою сімю, Або як часто в рік вони мають право купити собі піво) або скільки в них робочих годин на день, чи скільки вихідних в тиждень. Ти баламут мозги не пудри. Свобода це право робити те що тобі хочеться а не право дзявкати як шавка на хазяїна.
ІТшники ногами чітко проголосували після 2020 року, де краще...
Это с закрытыми кордонами они проголосовали-то? -- там, вон, чуть выше показали как М18-22 проголосовали -- как только им возможность дали
а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі. хлоп, не тупи
й я так розумію, цитувати ти таки не навчишся - вибач, про що ми розмовляємо?.. ти найпростіші речі робити не можеш...
