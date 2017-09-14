|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:15
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.
Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020.
Ну да - "шла". А потом я начал говорить про ее причерноморского соседа. Тебе вот вообще каждое предложение разжовывать нужно?
_hunter
-
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:18
Banderlog написав: thenewepic написав:
Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.
***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.
Ти зрозумів мене правильно, той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше
.
казав би Бандерлог на вишці у ГУЛАГу. а потім верещав би:"произошла чудовищная ошибка". всі вони гадають, що пропетляють за умови диктатури. насправді багато хто й петляє - для яких моральні правила, совість - це набір звуків.
але Єжов свого часу показав, що й такі не пропетляють - дуже жалкував вже на власному процесі - "Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил". Услід за наркомом Єжовим репресовано сто одного вищого чина НКВС — не тільки заступників Єжова, але й майже всіх начальників відділів центрального апарату НКВС, наркомів внутрішніх справ союзних і автономних республік, начальників багатьох краєвих, обласних і міських управлінь.
хоча тоді Бандерлог дійсно схоже що ти вірянин лицемір - як Паша мерседес. бо з такими поглядами які десять заповідей - жодної...
Shaman
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:21
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...
Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020.
Ну да - "шла". А потом я начал говорить про ее причерноморского соседа. Тебе вот вообще каждое предложение разжовывать нужно?
це в твоїй голові розмовляли якийсь голоси. будь-ласка, до своїх внутрішніх розмов не приєднуй мене. й флуд закінчуй, ми вже зрозуміли, що з якогось повідомлення ти почав розмовляти сам з собою
Shaman
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:23
thenewepic написав: Banderlog написав:
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка
опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
невдалий приклад - він же руський православний, він жінок за людей не вважає
а от якби синів забрали десь воювати "во славу путина" - може щось в голові й ворухнулося - але не факт...
Shaman
-
-
1
4
5
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:25
thenewepic написав: Banderlog написав:
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. .
про суди для пересічних і удачу поки не будем)
в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат...
давайте трохи предметніше, добавим трохи цифр на скіки масовий виїзд білорусів ?
Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?
Banderlog
-
-
1
1
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:26
Shaman написав: thenewepic написав: Banderlog написав:
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка
опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
невдалий приклад - він же руський православний, він жінок за людей не вважає а от якби синів забрали десь воювати "во славу путина"
- може щось в голові й ворухнулося - але не факт...
Та радів би, що сини будуть воювати за "нашу церкву, во славу Путина та Гундяя" ...
pesikot
-
-
2
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:29
Banderlog написав: thenewepic написав: Banderlog написав:
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. .
про суди для пересічних і удачу поки не будем)
в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат...
давайте трохи предметніше, добавим трохи цифр на скіки масовий виїзд білорусів ?
Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?
Промосковське, що ти робишь в ЗСУ ?
Їдь в Білорусь, там для тебе будуть 2 корита - одне з харчами, інше з випивкою )
Будешь щасливим кабаном ... ким ти і є
pesikot
-
-
2
2
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:29
thenewepic написав:
при диктатурі нема ніякої своєї кишені
WAT?
flyman
-
-
1
3
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:30
pesikot написав: Banderlog написав: thenewepic написав:
Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.
***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.
Ти зрозумів мене правильно,
той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань.
І нема в мене ніякої демократії, писати на форумі де мене прочитає максимум 50 чоловік в день ти вважаєш це свобода висловлювань?))) Може і мені можно піти на мітинг в київ? Щоб були терміни демобілізації, мир, і перевибори презедента і парламенту?
Який ти мразотний ...
А ти?
барабашов
-
-
Додано: Вів 09 вер, 2025 19:34
барабашов
Принаймі, я співчуваю 24 загиблому пенсіонеру, на відміну від тебе та "православного" ...
Ти теж хочешь поповнити ряди мразот ?
pesikot
-
-
2
2
