RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1507415075150761507715078>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:15

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а які закриті кордони в 2020-2021 рр? ще й в Біларусі.

Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...

Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020.

Ну да - "шла". А потом я начал говорить про ее причерноморского соседа. Тебе вот вообще каждое предложение разжовывать нужно? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 10513
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:18

  Banderlog написав:
  thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.

***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.

Ти зрозумів мене правильно,
той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.

казав би Бандерлог на вишці у ГУЛАГу. а потім верещав би:"произошла чудовищная ошибка". всі вони гадають, що пропетляють за умови диктатури. насправді багато хто й петляє - для яких моральні правила, совість - це набір звуків.

але Єжов свого часу показав, що й такі не пропетляють - дуже жалкував вже на власному процесі - "Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил". Услід за наркомом Єжовим репресовано сто одного вищого чина НКВС — не тільки заступників Єжова, але й майже всіх начальників відділів центрального апарату НКВС, наркомів внутрішніх справ союзних і автономних республік, начальників багатьох краєвих, обласних і міських управлінь.

хоча тоді Бандерлог дійсно схоже що ти вірянин лицемір - як Паша мерседес. бо з такими поглядами які десять заповідей - жодної...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:21

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Не тупи: в 22м. И чуть югозападнее...

Розмова йшла, як проголосували ногами ІТшники в Біларусі в 2020.

Ну да - "шла". А потом я начал говорить про ее причерноморского соседа. Тебе вот вообще каждое предложение разжовывать нужно? :shock:

це в твоїй голові розмовляли якийсь голоси. будь-ласка, до своїх внутрішніх розмов не приєднуй мене. й флуд закінчуй, ми вже зрозуміли, що з якогось повідомлення ти почав розмовляти сам з собою :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:23

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
невдалий приклад - він же руський православний, він жінок за людей не вважає :lol:

а от якби синів забрали десь воювати "во славу путина" - може щось в голові й ворухнулося - але не факт...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:25

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. .
про суди для пересічних і удачу поки не будем)
в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат...
давайте трохи предметніше, добавим трохи цифр на скіки масовий виїзд білорусів ?
Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:26

  Shaman написав:
  thenewepic написав:
  Banderlog написав:Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. Сподобався твій бізнес або твоє майно якомусь "властьімущому" - те саме.
Так, в країнах з недосконалою демократією, таких як Україна, правоохоронна і судова системи працюють теж не ідельно, але за умови присутності незалежних ЗМІ є можливість принаймні підняти шум у пресі, народ може вийти на мітинги, на яких не будуть бити кийками.
Ти говориш про свою сімʼю - ти б хотів, щоб твоя мати-сестра-дочка опинилися (або випадково, або за участь у мирній ході) в автозаку на підлозі, або в сізо на окрєстіна, де б вони в камері на 50 чоловік ходили під себе, бо в туалет не випускають, а засоби гігієни забирають?
Чи ти думаєш, що масовий виїзд білорусів після 2020 року - це вони з жиру бісилися?
Спитай якогось білоруса (не силовика і не представника влади), що живе там, чи почуває він себе безпечно? Хоч війни і нема у них.
невдалий приклад - він же руський православний, він жінок за людей не вважає :lol:

а от якби синів забрали десь воювати "во славу путина" - може щось в голові й ворухнулося - але не факт...


Та радів би, що сини будуть воювати за "нашу церкву, во славу Путина та Гундяя" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:29

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:
  Banderlog написав:Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань
при диктатурі нема ніякої своєї кишені, і тим більше нема безпеки. Все тримається на удачі. Опинився не в тому місці не в той час - ніякі суди тебе не захистять. .
про суди для пересічних і удачу поки не будем)
в мене є свої мислі шо буде в Україні якщо опинишся не в тому місці) даж якщо ти олігарх, чи народний депутат...
давайте трохи предметніше, добавим трохи цифр на скіки масовий виїзд білорусів ?
Брешуть люди що з проклятого комуністичного 91р населення білорусі зменшилось на 13 відсотків.
Тепер вопрос знатокам на скільки зменшилось населення України з проклятого 91 року?


Промосковське, що ти робишь в ЗСУ ?

Їдь в Білорусь, там для тебе будуть 2 корита - одне з харчами, інше з випивкою )
Будешь щасливим кабаном ... ким ти і є
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 09 вер, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:при диктатурі нема ніякої своєї кишені

WAT?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40747
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:30

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав: Та тобі на те похер, головне, щоб бацька дав на чарку і шкварку, ага?
Що ще потрібно для щастя.

***, як мене харять лицемірні любителі сильної руки (в одному місці), які самі при диктатурі не живуть, зате, користуючись свободою, обзивають останніми словами демократичні режими, які, власне, і дають їм цю свободу висловлювань.

Ти зрозумів мене правильно,
той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань.
І нема в мене ніякої демократії, писати на форумі де мене прочитає максимум 50 чоловік в день ти вважаєш це свобода висловлювань?))) Може і мені можно піти на мітинг в київ? Щоб були терміни демобілізації, мир, і перевибори презедента і парламенту? :lol:


Який ти мразотний ...

А ти?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 19:34

барабашов

Принаймі, я співчуваю 24 загиблому пенсіонеру, на відміну від тебе та "православного" ...

Ти теж хочешь поповнити ряди мразот ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12092
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1507415075150761507715078>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987117
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6716)
09.09.2025 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.