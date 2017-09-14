Shaman написав:......... євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
Я вам, по-моему, уже как-то писал - не устраивайте танцы на костях. И о Варшавском восстании писал. У евреев во времена Гитлера было какое-то своё государство, которое могло их защитить и "чинити спротив"? Они везде были меньшинством, притом незначительным. РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев? И, кстати, ваши "демократические и цивилизованные" государства Запада тоже не спешили спасать евреев, ограничивая иммиграцию. Англичане даже, бывало, топили корабли с еврейскими эмигрантами. Можете ещё почитать историю корабля "Сент-Луис".
detroytred написав:Оскільки пояснювати мільйонний раз тобі що таке капітал не має сенсу, т
Силочку не твоє пояснення скинь... Бо маразм типу Сміт-кейнс-бальцерович =реформатори і вони писали .. а тоді прийде боїнг... Я за пояснення не рахуюю Тим більше не враховую що якщо хтось заробив капітал то цим він забрав к огось...
Тому для Де-Біла Капітал - це перевищення створенного над спожитим при створенні Якщо перевищення плюсове - то це накопичення капіталу Якщо мінусове - це проїдання капіталу.. Найкращий приклад який показує плинність капіталу - це пенсія.. Перших 35 років в тебе забирають частину тобою створеного , потім років 10-15 віддають забране раніше. Тому НІЯКІ дії можновладців ( по тій простій причині що вони НІЧОГО не створюють згідно чинного Законодавства їм ЗАБОРОНЕНО займатись Бізнесом) - не можуть СТВОРИТИ капітал А раз можновладці не створюють а створює населення - то що крім ПОДАТКІВ змінюєбажання/можливість створити? Йди ще трошки почитай щось типу Незнайки-якраз твій рівень
jump написав:«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
Не випускали - погано Випускають-погано... То що робити можновладцям - щоб було добре?
Гляньте як обхезався годувальник і напоювач.. 1 Казав що читав Сміта... Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати.... 2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства... І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави... Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша... Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти) соціалістам - потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій ізоляціоністи - вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах глобалісти - всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими.. При цьому у всіх трьох випадках Бідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів 3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів... Тому Економісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економіки Бюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІ
Тому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб... З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речами а - тим що є БАГАТІ б - тим що він ЛЮМПЕН