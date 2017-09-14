RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15077150781507915080>
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:07

  Shaman написав:.........
євреї так й не змогли домовитися з гітлером - але оскільки спротив не чинили, рахунок на табло... дуже важкий й важливий урок для Ізраіля...
Я вам, по-моему, уже как-то писал - не устраивайте танцы на костях. И о Варшавском восстании писал.
У евреев во времена Гитлера было какое-то своё государство, которое могло их защитить и "чинити спротив"?
Они везде были меньшинством, притом незначительным.
РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?
И, кстати, ваши "демократические и цивилизованные" государства Запада тоже не спешили спасать евреев, ограничивая иммиграцию. Англичане даже, бывало, топили корабли с еврейскими эмигрантами. Можете ещё почитать историю корабля "Сент-Луис".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35938
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Оскільки пояснювати мільйонний раз тобі що таке капітал не має сенсу, т
Силочку не твоє пояснення скинь...
Бо маразм типу
Сміт-кейнс-бальцерович =реформатори і вони писали .. а тоді прийде боїнг...
Я за пояснення не рахуюю
Тим більше не враховую що
якщо хтось заробив капітал то цим він забрав к огось...

Тому для Де-Біла
Капітал - це перевищення створенного над спожитим при створенні
Якщо перевищення плюсове - то це накопичення капіталу
Якщо мінусове - це проїдання капіталу..
Найкращий приклад який показує плинність капіталу - це пенсія..
Перших 35 років в тебе забирають частину тобою створеного , потім років 10-15 віддають забране раніше.
Тому
НІЯКІ дії можновладців ( по тій простій причині що вони НІЧОГО не створюють згідно чинного Законодавства їм ЗАБОРОНЕНО займатись Бізнесом) - не можуть СТВОРИТИ капітал
А раз можновладці не створюють а створює населення - то що крім ПОДАТКІВ змінюєбажання/можливість створити?
Йди ще трошки почитай щось типу Незнайки-якраз твій рівень
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:11

  ЛАД написав:РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?.

да, ставила ...

"денацификация" - это и есть физическое уничтожение украинцев

Для любого россиянина, говорящий по-украински - нацик или правосек

И ты это знаешь ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12094
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:13

pesikot

Вітаю ,Вас.
Він точно служить .
Я з ним розмовляв, коли він у госпіталі був .

Колега невропатолог :( Василь Іванович ) казав що не показне …
Він точно служить у ЗСУ
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5304
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:той уряд кращий при якому на чарку і шкварку є більше.
Своєю кишенею треба міряти, безпекою себе і сімї, а не правом висловлювань.
А навіщо ти тоді користуєшся своїм правом висловитись?
З кишенею і чаркою -в тебе зараз краще ніж коли торгував контрпбасним вінішком з молдавії
а проблема з безпекою сімї виникла не через наш уряд..
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку :shock: , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.
Не випускали - погано
Випускають-погано...
То що робити можновладцям - щоб було добре?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:РФ когда-нибудь ставила задачу физического уничтожения украинцев?
1 А що таке фізичне знищення?
2 Якщо в 1897 році українців було 22 млн а росіян 55 млн
А в 1989 українців стало 44 млн а росіян 145 млн
це вже знищення чи ще ні?
куди подівалось 145/55*22-44=14 млн ?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 09 вер, 2025 21:30, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:25

  budivelnik написав:Тому для Де-Біла
Капітал - це перевищення створенного над спожитим при створенні

Йди ще трошки почитай щось типу Незнайки-якраз твій рівень

В десятку! Саме про себе ти точнісінько вказав.

Водички-то попий.
Я тебе тепер тільки в брехню твою макати буду. П'ятнадцятирічне годування троля-місіонера скінчилось. Голодуй та обтікай, коли макну в черговий раз, як тільки-но з капітал вичерпався.

Бо з отим, хто задає отаке для нього риторичне питання ("А раз можновладці не створюють а створює населення - то що крім ПОДАТКІВ змінюєбажання/можливість створити?") -- дискутувати, м'яко кажучи, нецікаво (((
Нижче плінтуса рівень...
З серії запиту в ШІ про ринок, а потім - де там в ринку надлишок товарів-послуг.
detroytred
 
Повідомлень: 25471
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:42

ЛАД
"Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули,"
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/9/7530048/

вы обычно не пропускаете новости
а ваше мнение нам очень важно...
что это было на этот раз?
"чудовищная ошибка"/"постановка"/"все не так однозначно"?
или может быть все таки "освобождают" жителей бамбаса от "киевской хунты"???
Прохожий
 
Повідомлень: 14140
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 21:45

Гляньте як обхезався годувальник і напоювач..
1 Казав що читав Сміта...
Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати....
2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства...
І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави...
Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша...
Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти)
соціалістам - потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій
ізоляціоністи - вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах
глобалісти - всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими..
При цьому у всіх трьох випадках
Бідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів
3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів...
Тому
Економісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економіки
Бюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІ

Тому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб...
З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речами
а - тим що є БАГАТІ
б - тим що він ЛЮМПЕН
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26984
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15077150781507915080>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308121
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5039)
09.09.2025 21:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.