budivelnik написав:

Гляньте як обхезався годувальник і напоювач..1 Казав що читав Сміта...Так чорним по білому - ринок саморегульована система і НАЙКРАЩЕ він себе регулює якщо його не чіпати....2 Але ж наш балбес не може навіть припустити(звідки у лампасника цивільні знання) про те що Держава це не тільки економіка , це ще й інтереси суспільства...І от на цих інтересах і стикаються дії РІЗНИХ можновладців відповідаючих за РІЗНІ частинки життя Держави...Економісти хочуть щоб податкове навантаження було найменше... - тоді швидкість розвитку бізнесу(ринку) - найбільша...Але , серед економістів є три групи (соціалісти , ізоляціоністи,глобалісти)- потрібно щоб був мінімальний розрив між бідними і багатими і їм пофіг що тоді швидкість росту ВВП на душу менша ніж в прихильників інших течій- вважають що треба зменшити податок на людину і збільшити на компанію ( втрата кокурентоздатності на зовнішніх ринках , розрив між бідними і багатими зростає . ВВП на душу росте краще ніж в соціалістів але гірше ніж в глобалістів, країна орієнтована на внутрішнє споживання, свідомо знімає з себе зовнішню експансію у всіх проявах- всі податки вішаємо на людину, корпорації максимально звільняємо - швидкість росту ВВП-дика, високий рівень конкурентоздатності( експортоорієнтована країна), дикий розльот між бідними і багатими..При цьому у всіх трьох випадкахБідний глобалістів - багатший від бідного ізоляціоністів-який в свою чергу багатший від бідного соціалістів3 Тепер МОЖНОВЛАДЦІ які відповідають за інші галузі (освіта, медицина, охорона, пенсія) - вимагають для себе певних ресурсів...ТомуЕкономісти-не можуть створити ідеальні умови для економіки( бо вони зобовязані перерозподілити якийсь ресурс на користь іншим) і якщо розмір перерозподілу більший 0...це викликає незадоволення в економікиБюджетники - не можуть створити ідеальні умови для своїх підлеглих бо можливості економіки ОБМЕЖЕНІТому для кожного дурника з бібліотеки очевидним стає те що МОЖНОВЛАДЦІ недопрацьовуюьб...З пеним нюансом - кожен балбес відноситься до певної групи і тому він найбільше незадоволений ДВОМА речамиа - тим що є БАГАТІб - тим що він ЛЮМПЕН