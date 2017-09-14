Додано: Вів 09 вер, 2025 23:09

thenewepic написав: Banderlog написав:

про Білорусь:



Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532 Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии.Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч.

І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок".

І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя? про Білорусь:І це при тому, що в Білорусі(в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате єІ чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?

Какой-то вы непонятливый."хорошого життя" (рая на земле) нет нигде."Сотнями тисяч тікають" не "від такогожиття", а дожиття. А то, что в Польше, Германии и Литве живут получше, чем в Беларуси ни у кого сомнений не вызывает. Насчёт Литвы, правда, не знаю точно, но зато они члены ЕС и от них можно уже ехать в любую страну.И да, война тут не при чём - наши миллионы беженцев не получают "разрешений на проживание". Это достаточно длительный и сложный процесс. Получающие "разрешения на проживание" это не беженцы, а совсем другая категория людей.И "прикладів п-здеця " хватает и у нас. И приводились даже здесь. Они несколько другие, но тем не менее.