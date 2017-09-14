RSS
  #<1 ... 15075150761507715078
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:37


Трамп проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею.
----
❗️Прем'єр Польщі Туск офіційно підтвердив, що на польську територію залетіли російські дрони.
Xenon
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43

Божа роса

  Xenon написав:

Трамп проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею.
----
❗️Прем'єр Польщі Туск офіційно підтвердив, що на польську територію залетіли російські дрони.

Оні заблуділісь
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40749
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:43

Студенти масово беруть академвідпустки, аби виїхати за кордон 8)

Нова тенденція може вплинути на український ринок праці.

Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, повідомив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, якого цитує Судово-юридична газета.

За його словами, ця тенденція з’явилася після того, як уряд дозволив виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. 8)

"Рішенню уряду всього 12 днів, тому говорити про якусь масову проблему поки що не доводиться. Але тенденція, на мій погляд, не дуже добра. Студенти хочуть оформити академічну відпустку чи перейти на онлайн-навчання для того, виїхати. Це інформація від ректора одного з університетів", – повідомив Мірошниченко.

Він підкреслив, що відтік молоді вже відчувається на ринку праці. :?

"Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих. Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано", – додав президент Конфедерації роботодавців.
https://focus.ua/uk/ukraine/723353-stud ... on-ekspert
jump
 
Повідомлень: 4983
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Xenon написав:5 стаття на паузі ))

Просто забули визначити тулмачення терміну "агресія" в документах. А в Європі закони поважають :D
d44
 
Повідомлень: 766
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:15

  d44 написав:
  Xenon написав:5 стаття на паузі ))

Просто забули визначити тулмачення терміну "агресія" в документах. А в Європі закони поважають :D

Даже когда рус танки поедут по Польше, поляки срыгнут в Германию и куда только можно. Или сразу сдадутся.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5482
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:17

  thenewepic написав:
  _hunter написав:если что-то не устраивает - спокойно собираешь вещи и уезжаешь"
дійсно, це ж так легко, і за кордоном чекають кожного. Я просто нагадаю, що те, що всім українцям зараз поголовно дають прихисток у Європі ......

Вот прямо _всем_? -- даже тем, которые из-за закрытых кордонов из страны выехать не могут? 🤔
-- разговор-то про это...
_hunter
 
Повідомлень: 10511
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:18

  flyman написав:
  Xenon написав:

Трамп проігнорував питання журналістів про російські дрони над Польщею.
----
❗️Прем'єр Польщі Туск офіційно підтвердив, що на польську територію залетіли російські дрони.

Оні заблуділісь

поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.
whois2010
 
Повідомлень: 968
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.
whois2010
 
Повідомлень: 968
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:27

всё грозное НАТО сидит портки стирает

Источник в НАТО для Reuters: предварительные данные показывают, что проникновение российских БПЛА в Польшу было целенаправленным. РЛС польских батарей Patriot их обнаружили, но не сбили. Это первый случай, когда истребители НАТО сталкиваются и сбивают угрозы в Польше.

От шести до десяти российских БПЛА проникли в воздушное пространство Польши, с угрозой боролись польские F-16, голландские F-35 и итальянские разведывательные самолёты, а также самолёты-заправщики.
Xenon
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 10:30

  thenewepic написав:
  detroytred написав:а якщо "Парагвай"
Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).

Так само я не бачу на даний момент сценарію, яким ви аргументували -- захоплення України рфією.
Тобто мова була про гіпотетичні-можливі варіанти.

Під парагваєм мається на увазі не тільки демографічна складова, а й економічна, екологічна. З тривалістю війни зростає ескалація, руйнування. В бік якоїсь критичної межі.

До речі, ще один варіант:

Послухайте думку, яка пролунала на 19.30 + пару хвилин.
Якщо (коли) Україну загонять в кут, то...(це лише варіант). Тобто може не бути "а давайте красиво помремо".


Можливих сценаріїв багато. Якщо аргументувати одним, то не треба тоді відкидати інші.
detroytred
 
Повідомлень: 25470
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
