Xenon написав:всё грозное НАТО сидит портки стирает
Источник в НАТО для Reuters: предварительные данные показывают, что проникновение российских БПЛА в Польшу было целенаправленным. РЛС польских батарей Patriot их обнаружили, но не сбили. Это первый случай, когда истребители НАТО сталкиваются и сбивают угрозы в Польше.
От шести до десяти российских БПЛА проникли в воздушное пространство Польши, с угрозой боролись польские F-16, голландские F-35 и итальянские разведывательные самолёты, а также самолёты-заправщики.
Хз. Все може бути.
Як "боролося" ППО Катара з ізраїльськими рокетами? Навіть не працювало. Хоча іранські збивали без проблем.
Польща з Трампом у зв'язку... Можуть щось і мутити. До чогось підштовхувати ЄС та НАТО.
Xenon написав:всё грозное НАТО сидит портки стирает
Источник в НАТО для Reuters: предварительные данные показывают, что проникновение российских БПЛА в Польшу было целенаправленным. РЛС польских батарей Patriot их обнаружили, но не сбили. Это первый случай, когда истребители НАТО сталкиваются и сбивают угрозы в Польше.
От шести до десяти российских БПЛА проникли в воздушное пространство Польши, с угрозой боролись польские F-16, голландские F-35 и итальянские разведывательные самолёты, а также самолёты-заправщики.
на фоне этого всего позора вспомнилось , как в 2016 году в воздушное пространство Турции залетел кацапский истребитель (из Сирии) и турки его сбили без всяких разговоров. кацапы конечно обиделись и даже помидоры запретили турецкие на время...
❗️НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі, як атаку, – Reuters
whois2010 написав:Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.
Якісь факти , що вбили саме кацапи, підтвердились? Бо завжди останнє рішення (сідати чи ні в метеоумовах, які не відповідають рівню підготовки) залишається за екіпажем. І якщо на борт не видавали свідомо неправдиву інформацію, або навмисно вимикали наземні засоби навігації, то я навіть придумати не можу як там прикрутити вину кацапам.
whois2010 написав:Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.
Якісь факти , що вбили саме кацапи, підтвердились? Бо завжди останнє рішення (сідати чи ні в метеоумовах, які не відповідають рівню підготовки) залишається за екіпажем. І якщо на борт не видавали свідомо неправдиву інформацію, або навмисно вимикали наземні засоби навігації, то я навіть придумати не можу як там прикрутити вину кацапам.
з вікіпедії:
Комиссия по расследованию авиационных происшествий государственной авиации МВД Польши пришла к выводу, что причиной катастрофы стало снижение самолёта ниже допустимой высоты при чрезмерной скорости в метеорологических условиях, не позволяющих на визуальный контакт с землёй и позднее начало экипажем процедуры ухода на второй круг (комиссия установила, что это привело к столкновению самолёта с наземным препятствием, отрыву части левого крыла, потере управления самолёта и столкновению с землёй. В качестве факторов комиссия выделила ошибки экипажа и передачу руководителем зоны посадки неверной информации.
Подкомиссия по повторному расследованию при Министерстве национальной обороны Польши признала отчёт Комиссии МВД Польши недействительным и пришла к выводу, что причиной катастрофы являлись преднамеренные взрывы внутри самолёта. В расследовании утверждается, что ремонт самолёта проводился под контролем российских спецслужб, что позволило установить взрывное устройство. Впоследствии Сейм Республики Польша возложил ответственность за катастрофу на Россию.
В 2024 году Министерство национальной обороны Польши пояснило, что согласно правовому статусу, единственным обязательным документом, определяющим ход и причины катастрофы, следует считать отчёт Комиссии государственной авиации МВД Польши
whois2010 Навіть польські х-перти ставлять під сумнів версію про вибух на борту, як політично притягнуту за вуха. Щодо «диспетчери дали невірну інформацію «, тут звичайно хочеться деталей, що саме дали невірно. Бо якщо наприклад вітер був 7 нотс, а дали 3, то це дрібниці. З тиском QNH серйозніше, але бортові навігаційні системи сучасних літаків цим не обдурити.
Основні помилки диспетчерів: 1. Інформація про метеоумови • Диспетчери передавали екіпажу дані про видимість 400 м, тоді як фактично вона була менш ніж 200 м (а іноді навіть 100 м). • Це вводило екіпаж в оману: пілоти могли розраховувати на побачення смуги, коли реальних шансів не було. 2. Неточна інформація про висоту і курс • Диспетчери підтверджували екіпажу, що літак «на глісаді» (тобто на правильній траєкторії заходу), хоча фактично він йшов нижче. • Тобто замість того, щоб попередити про небезпечне зниження, вони створювали у пілотів відчуття, що політ йде правильно. 3. Запізніла команда «відхід на друге коло» • Коли літак опускався нижче мінімумів без видимості смуги, диспетчери повинні були рішуче наказати припинити захід. • Натомість команда «Горизонт, курс і глісада!» прозвучала вже тоді, коли Ту-154М був занадто низько і практично без шансів на безпечний маневр. 4. Загальна організація • Аеродром «Смоленськ-Північний» фактично не був сертифікований для прийому таких рейсів у складних погодних умовах. • Диспетчери не наполягли на відльоті до запасного аеропорту (наприклад, Мінськ чи Вітебськ), хоча повинні були це зробити ще до початку критичного зниження.
Висновок експертів:
Диспетчери давали занадто оптимістичні і запізнілі команди — зокрема неправдиво підтвердили «глісаду» і передали занижені оцінки погіршення погоди. Це стало однією з ключових ланок «ланцюга помилок», що призвів до катастрофи.
Тут є невеликі помилки. Але всі вони мали нівелюватись власною підготовкою екіпажу. У екіпажа є все на борту, щоб прийняти рішення на go around, а не покірно йти в землю.
Вторжение российских БЛА в воздушное пространство Польши просто неприемлемо, — Макрон
"Я осуждаю это самым решительным образом. Призываю Россию положить конец этой безрассудной спешке. Я вновь заявляю о нашей полной солидарности с польским народом и его правительством. Вскоре я поговорю с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы не пойдём на компромисс в вопросах безопасности союзников", — написал президент Франции.
фух - теперь мир в безопасности!!
Туск :
То, что впервые в истории произошло сбитие вражеских дронов, российских дронов над территорией государства НАТО, стало возможным благодаря решимости, мудрой гибкости, рефлексу как пилотов, так и командиров.
Я хотел бы с этого места, думаю, что от имени всех вас, очень поблагодарить тех, кто нёс эту службу в эти драматические часы на польском небе, как польских пилотов, так и из стран-союзников НАТО.
Это была действительно очень тяжёлая и рискованная операция и очень эффективная