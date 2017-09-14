Это была действительно очень тяжёлая и рискованная операция и очень эффективная
Спочатку випадковий дрон кожні кілька місяців, люди до нього звикають. Потім дрон кожні кілька тижнів, люди до нього звикають. Потім кілька дронів кожні кілька тижнів, люди до цього звикають. Потім ~10 дронів одночасно, не дуже помітна реакція, але вони оцінюють, як саме реагує НАТО і які у них є можливості. Потім одного дня це будуть сотні дронів і ракет. І от тоді подивимося, наскілььки "ефективною" буде операція. Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
Навчитись діяти рішуче також потрібен час. Згадайте ЗСУ зразка весни 2014, коли віддавали зброю тітушкам, які переривали дороги з мисливськими рушницями Поляки теж відчують смак битви і будуть діяти нормально.
«Нова Пошта» за 10 днів втратила 170 людей такого віку , а з ресторанів компанії !FEST пішло 20% від загальної кількості хлопців 18−22 років. Крім того, молодь залишає роботу в АТБ та Фокстрот.[/quote]
11% ...[/quote]
хвіст би та лапи тобі підрубити на 11% Тупою бінзопилкою та без наркозу...
whois2010 написав:Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
Немає причин для паніки, життя продовжуватиметься у звичайному режимі, — прем'єр Польщі Туск.
Україна готова допомогти Польщі створити систему оповіщення та захисту від російських дронів, — Зеленський
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Ми збудуємо стіну дронів і запустимо моніторинг кордону Європи з РФ».
А не хотят ли они просто для начала немного помочь инфляции и росту экономики снигерии, ну сделать из дерева аналог иранского риала, когда в ЦБ курс 42000, а на руках принимают и отрывают ненавистную зелёную бумажку по ляму?
