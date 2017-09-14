|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:40
flyman написав: whois2010 написав:
Спочатку випадковий дрон кожні кілька місяців, люди до нього звикають. Потім дрон кожні кілька тижнів, люди до нього звикають. Потім кілька дронів кожні кілька тижнів, люди до цього звикають. Потім ~10 дронів одночасно, не дуже помітна реакція, але вони оцінюють, як саме реагує НАТО і які у них є можливості. Потім одного дня це будуть сотні дронів і ракет. І от тоді подивимося, наскілььки "ефективною" буде операція.
Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
очко Овертона
Не понимаю я этих всеобщих стенаний.
На какую реакцию все рассчитывали? Что объявят войну и пойдут танковыми колоннами на смоленск через рб? Хотелось бы конечно, но с их стороны это было бы глуповато.
Вполне нормальная реакция: поднята авиация и сбиты цели, нарушившие воздушное пространство.
Единственное, что немного смущает, это стоимость операции по сравнению с масштабностью целей. Но для разовой акции нормально.
С точки зрения наших интересов, реакция даже чрезмерная. Если действительно в Европе соберутся строить мощную антидроновую систему ПВО, нам достанется меньше вооружений.
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:47
thenewepic написав: detroytred написав:
а якщо "Парагвай"
Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).
"влада показує".
Но сначала не призывали до 27 лет, теперь до 25, что будет дальше не известно.
ЛАД написав:
Фактически это оправдывает поведение РФ. И любой империи. Или ты расширяешься, или гибнешь
нема проблеми в розширенні. Є проблема в способі розширення. ЄС жодну країну не загнав до себе силою. Навпаки, права стати частиною ЄС треба довго добиватися.
В росії був шанс навернути Україну до себе культурно-економічними методами. Я просто нагадаю, що "голубой огонек" до 2014 року вели Галкін разом з Зеленським. Можна нині або у майбутньому подібне уявити? А що ж сталося?
Вы выборочно читаете.
Там ещё было:
Якщо маєш таких великих хижаків, як Америка, Росія і Китай, то мусиш стати схожим до Америки, Росії і Китаю. А це означає, що потрібно розширюватися.
Основное отличие Европы то, что она не единая держава, а союз многих суверенных. "Стати схожим" в т.ч. означает поступиться бОльшей, чем сегодня, степенью суверенитета, чтобы какая-нибудь Венгрия не могла тормозить принятие решения. Это может сильно уменьшить желание добиваться приёма. Кроме того, будем честными, Украина (народ) стремится вступить в ЕС, зная, что там более высокий уровень жизни, и думая, что мы начнём сразу же (или очень быстро) жить так же богато. Это совсем не так.
И сегодня есть такое понятие - "мягкая сила".
ЛАД написав:
Они несколько другие, но тем не менее
прекрасна демагогія! "Випадки піпця є і в Швеції, і в Ірані, тож нема різниці де жити". Це так раша пропагандони люблять захищати свій режим: "у всіх країнах є щось погане, так що не треба рипатися, міняти шило на мило". Ви в них непогано навчилися. Вибачте, але до такого
піпця на такому високому рівні нам дуже і дуже далеко, на щастя.
"прекрасна демагогія!"
Об Иране говорить не буду - недостаточно знаю.
Но в Швеции такие "випадки піпця" невозможны да и любые другие достаточно редки. Примеры, которые вы привели по РФ не настолько уж далеки от наших. А о количестве наших примеров тоже говорить не стоит и я их считать и перечислять не буду. Тут и без меня хватает людей, которые регулярно их приводят.
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:47
Сибарит написав: flyman написав: whois2010 написав:
Спочатку випадковий дрон кожні кілька місяців, люди до нього звикають. Потім дрон кожні кілька тижнів, люди до нього звикають. Потім кілька дронів кожні кілька тижнів, люди до цього звикають. Потім ~10 дронів одночасно, не дуже помітна реакція, але вони оцінюють, як саме реагує НАТО і які у них є можливості. Потім одного дня це будуть сотні дронів і ракет. І от тоді подивимося, наскілььки "ефективною" буде операція.
Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
очко Овертона
Не понимаю я этих всеобщих стенаний.
На какую реакцию все рассчитывали? Что объявят войну и пойдут танковыми колоннами на смоленск через рб? Хотелось бы конечно, но с их стороны это было бы глуповато.
Вполне нормальная реакция: поднята авиация и сбиты цели, нарушившие воздушное пространство.
Единственное, что немного смущает, это стоимость операции по сравнению с масштабностью целей. Но для разовой акции нормально.
С точки зрения наших интересов, реакция даже чрезмерная. Если действительно в Европе соберутся строить мощную антидроновую систему ПВО, нам достанется меньше вооружений.
Логічно було би збивати цілі над ненькою на підльоті за 100км до кордону НАТО, бо ж загроза.
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:49
flyman написав: jump написав: whois2010 написав:
Європа і нато очикувано смокчуть. Пздц цьому світу
Немає причин для паніки, життя продовжуватиметься у звичайному режимі, — прем'єр Польщі Туск.
Україна готова допомогти Польщі створити систему оповіщення та захисту від російських дронів, — Зеленський
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: «Ми збудуємо стіну дронів і запустимо моніторинг кордону Європи з РФ».
а для чого, якщо РФ розпадеться за 2-3 місяці?
А вдруг самую сладкую долю РФимперии захватит новый Чингисхан Кадыров, который армией на кибертраках во главе сына божьего Адама пойдёт крестовым походом на неверных(за партией новых Геликов в 465м кузове)?
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:50
Сибарит написав:
Не понимаю я этих всеобщих стенаний.
На какую реакцию все рассчитывали? Что объявят войну и пойдут танковыми колоннами на смоленск через рб? Хотелось бы конечно, но с их стороны это было бы глуповато.
Вполне нормальная реакция: поднята авиация и сбиты цели, нарушившие воздушное пространство.
Единственное, что немного смущает, это стоимость операции по сравнению с масштабностью целей. Но для разовой акции нормально.
С точки зрения наших интересов, реакция даже чрезмерная. Если действительно в Европе соберутся строить мощную антидроновую систему ПВО, нам достанется меньше вооружений.
Коли по-вашому мала б статися відчутна реакція НАТО? Наприклад, якби сьогодні для європейців сталося те, що вже не виправити - загиблі та поранені - це напад, чи ще ні?
Путін грає в гру. Він фактично перевіряє, як далеко він може зайти, і НАТО дозволяє йому це робити. Якщо в дронах дійсно сім-карти балитйськіх та польскіх операторів, то дрони в Польщі - не випадковість. Ми не можемо очікувати, що вони запустять купу «Томагавків» по Москві у відповідь на щось подібне. Але я б хотів, щоб вони побачили в цьому можливість розгорнути війська та ПВО в Україні для допомоги в протиповітряній обороні, надати далекобійні ракети для знищення виробництв безпілотників на території росії - бо тепер вони можуть стверджувати, що це для їхнього власного захисту. Путін дає НАТО привід. НАТО вирішує (швидше за все) не використовувати його. І Путін піде ще далі: країни Балтії. І коли танки будуть в Естонії, всі ще будуть сперечатися, це напад, чи ні
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:52
🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої
Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.
Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.
ㅤ
Ну вот какое будущее у такой страны???
Додано: Сер 10 вер, 2025 12:56
Сибарит написав:
Не понимаю я этих всеобщих стенаний.
На какую реакцию все рассчитывали? Что объявят войну и пойдут танковыми колоннами на смоленск через рб? Хотелось бы конечно, но с их стороны это было бы глуповато.
Вполне нормальная реакция: поднята авиация и сбиты цели, нарушившие воздушное пространство.
Единственное, что немного смущает, это стоимость операции по сравнению с масштабностью целей. Но для разовой акции нормально.
С точки зрения наших интересов, реакция даже чрезмерная. Если действительно в Европе соберутся строить мощную антидроновую систему ПВО, нам достанется меньше вооружений.
вопрос в том что Европа до сих пор раскачивается, ведь это уже не первый залёт БПЛА в Польшу.
понятно что это - осознанная провокация кацапов с целью посмотреть, что будут делать в НАТО, как быстро, как жестко среагируют и тп.
Пока что реакция вышла так себе, чтото помямлили, озаботились, призвали и всё в таком духе
Всё движется к тому что в один "не прекрасный день" кацапы попрут "пробивать сувалкский коридор"; а ЕС и НАТО будут собирать советы и совещания в течении 48-72 часов чтобы решить чего дальше делать. После чего кацапы заявят - "нууу, давайте договариваться с учётом реалий на земле"
США и ЕС думают что всё еще можно решить с помощью финансов/санкций; а не с помощью оружия и силы.
на 300 км углиб Польщі залетів дрон рф, – місцеві ЗМІ.
У Лодзькому воєводстві знайшли безпілотник «Гербера», що впав на полі. І це коли «на перехоплення відправляли два F-35, два F-16, гелікоптери Мі-24, Мі-17 та один Black Hawk», – Туск.
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:03
flyman написав:
Логічно було би збивати цілі над ненькою на підльоті за 100км до кордону НАТО, бо ж загроза.
Т.е. патриотом по шахедам? Так можно очень быстро остаться с голой ж***. Ресурс ограничен.
whois2010 написав:
Але я б хотів, щоб вони побачили в цьому можливість розгорнути війська та ПВО в Україні для допомоги в протиповітряній обороні
Т.е. вступить в войну другим образом?
Вы действительно на это надеетесь? Это то, чего они всеми силами стараются избежать (отсрочить?)
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:05
Бетон написав:
🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої
Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.
Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.
ㅤ
Ну вот какое будущее у такой страны???
в країні є майбутнє, а держава де занадто кровосісів під питанням
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:06
Сибарит написав:
Т.е. вступить в войну другим образом?
Вы действительно на это надеетесь? Это то, чего они всеми силами стараются избежать (отсрочить?)
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...
помните как в Крыму начиналось?
тоже ведь не в первый день одним махом все захватили
сначала одну часть заблокировали, смотрели на реакцию, Бельбек и тп..
Европа до сих пор не может понять, что воевать всеравно придется, но чем дальше тянуть, тем в более худших условиях будут.
Наступает тот момент что решать уже нужно не наши проблемы, а свои
