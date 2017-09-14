RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:07

  whois2010 написав:
  flyman написав:Оні заблуділісь

поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.

Цікаво, а на що інше вона має змінитись?
Що має зробити Європа по-вашому?
Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:11

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Але я б хотів, щоб вони побачили в цьому можливість розгорнути війська та ПВО в Україні для допомоги в протиповітряній обороні

Т.е. вступить в войну другим образом?
Вы действительно на это надеетесь? Это то, чего они всеми силами стараются избежать (отсрочить?)
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...

Я ж наче написав, що загроза вже безпосередньо для них: сім-карти в дронах євпропейських операторів, цілеспрямовано планували атаку Польщі. Вони мають вирішувати цю проблему і не важливо, на що сподіваємося ми, чи чого нам хотілося б.
І "нє вступіт в вайну", а оголосить спеціальну воєнну опєрацію - комплекс дій по забезпеченню безпеки для себе особисто
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:14

  andrijk777 написав:
  whois2010 написав:
  flyman написав:Оні заблуділісь

поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.

Цікаво, а на що інше вона має змінитись?
Що має зробити Європа по-вашому?
Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?

ну можна наприклад зробити отак "я в доміке" - це було тиждень назад доречі!

Два дрони залетіли на територію Польщі, однак місцеві Повітряні Сили їх не збивали, оскільки ті не становили загрози.

Про це розповів оперативний командувач польських ЗС генерал Кліш. Він конкретно не вказав, що це були російські дрони, але очевидно, що це були шахеди, оскільки інцидент стався в ніч на 3 вересня, коли тривала дронова атака по Львівщині та Волині.

https://www.reuters.com/world/poland-sa ... 025-09-04/
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:19

  Сибарит написав:Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...


Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!

Навіть мудро та далекоглядно. Тобто навіть ще до того, як ці проблеми фактично з'являться.
Наперед...

Україна для усього цивілізованого світу виграє час і виснажує оте світове лихо (загрозу демократичному світу тощо).
Можливо партнери також сподіваються...що Україна вирішить їх проблеми.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:21

Зображення
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:27

Беспєлотнікі думали, што ета учєнія, ім сказалі, шта іх атправляют на учєнія.. Ані думалі, што ані на на учєніях в Бєларусі. Ані проста заблуділісь.
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 13:29

  whois2010 написав:Зображення

То якісь позавчорашні розцінки.
https://tsn.ua/ukrayina/pity-dodomu-kos ... 07671.html
