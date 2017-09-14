Бетон написав:🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої
Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.
Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон. ㅤ
Ну вот какое будущее у такой страны???
ще й яке мегапотужне
Після обшуків в Німеччині Шурма переїхав в Австрію В Німеччині вже були прецеденти екстрадиції за запитом України, водночас Австрія "міцно тримає в своїх кордонах добрих два десятки українських фігурантів різних кримінальних справ".
Бізнесмен і співвласник студії "Квартал-95" Тімур Міндіч, за даними співрозмовників у бізнесових колах, у перспективі сподівається на притулок в Ізраїлі.
А найбільш "незахищений" іноземними юрисдикціями колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого із Варшави до Києва повертали силами ГУР, поки що "безрезультатно намагається зрозуміти масштаб своїх проблем із законом". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/10/7530170/
Військова частина купила техніку у півтора раза дорожче від інших військових
в країні є майбутнє, а держава де занадто кровосісів під питанням
поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.
Цікаво, а на що інше вона має змінитись? Що має зробити Європа по-вашому? Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?
Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?
Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.
(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)
whois2010 написав:Реакція Польщі та заходу взагалі була зрозуміла вже у 2010р, коли в рф було знищено літак з усім військово-політичним керівництвом Польщі. Всі зробили вигляд, що воно само сталося. І поляки теж.
Якісь факти , що вбили саме кацапи, підтвердились? Бо завжди останнє рішення (сідати чи ні в метеоумовах, які не відповідають рівню підготовки) залишається за екіпажем. І якщо на борт не видавали свідомо неправдиву інформацію, або навмисно вимикали наземні засоби навігації, то я навіть придумати не можу як там прикрутити вину кацапам.
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає. Але головне не це. Головне - літак був підірваний, а не просто "впав"(сів на ліс). При аналогічних "падіннях"(без пожежі) ніколи не вмирає 100% людей, а тут загинуло 100%.
Для слідства напевно цих доказів не достатньо, для мене - достатньо.
Сибарит написав:Т.е. вступить в войну другим образом? Вы действительно на это надеетесь? Это то, чего они всеми силами стараются избежать (отсрочить?) Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...
помните как в Крыму начиналось? тоже ведь не в первый день одним махом все захватили
сначала одну часть заблокировали, смотрели на реакцию, Бельбек и тп..
Европа до сих пор не может понять, что воевать все равно придется, но чем дальше тянуть, тем в более худших условиях будут. Наступает тот момент что решать уже нужно не наши проблемы, а свои
Пока что это не их проблемы. Пока идёт война в Украине РФ на Европу не нападёт. Так что сегодня "чем дальше тянуть, тем в более лучших условиях будут". Пока мы воюем, они могут спокойно разворачивать свою оборонку, закупать вооружения, изучать методы ведения современной войны, готовить свои армии, при необходимости изменить какие-то законы. Так что пока что о них переживать и беспокоиться не стоит. И Сибарит абсолютно прав.
andrijk777 написав:.......... Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа. .........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов. А по видео Солонина... Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.
whois2010 написав:поки що європа з усіх сил робить вигляд, що росія просто криворука і не контролює, куди летить їх г-но. тож рф є ще над чим працювати, щоб ця думка євпропейців змінилася на щось інше і з'явився сенс обговорювати 5-ту статтю.
Цікаво, а на що інше вона має змінитись? Що має зробити Європа по-вашому? Оголосити війну РФ чи бомбіть Маскву?
Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?
Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.
(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)
Демократія. В демократії не може "хтось" віддати наказ "запустити у відповідь по рф 10 дронів" тому що його за це засудять, тому що це агресія. А агресія прямо карається законами Польщі(аналогічні закони є і в РФ, тільки путіна очевидно ніхто не засудить за таке).