Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:03
ЛАД написав: andrijk777 написав:
..........
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
.........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов.
А по видео Солонина...
Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.
Розбирайтесь, хто вам не дає?
Є краща(інша) версія - я уважно слухаю.
Ви спеціаліст по створенню штучного туману? Я хочу чути зауваження по суті а не бла-бла-бла.
Є прогнози погоди на той день. Немає там ніякого туману навіть приблизно. Туман - не настільки часте явище, і те що він був під час катастрофи - уже підозріло.
-
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:12
ЛАД написав:
"хтось вирішує"
detroytred написав: Сибарит написав:
Мы слишком привыкли надеяться на то, что кто-то за нас решит все проблемы...
Ну хтось же вирішує своє проблеми за наш рахунок!
Навіть мудро та далекоглядно. Тобто навіть ще до того, як ці проблеми фактично з'являться.
Наперед...
Україна для усього цивілізованого світу виграє час і виснажує оте світове лихо (загрозу демократичному світу тощо).
Можливо партнери також сподіваються...що Україна вирішить їх проблеми.
. Благодаря тому, что напали на нас
.
По этой же причине у нас такой возможности нет.
Да якось усі зірки на небі отак випадково зішлись, що в отакій ситуації опинились саме ми.
Буває((
Як там Блінкен сказав стосовно загрози повномасштабного нападу пу на Україну одразу після зустрічі в Женеві Байдена з пу: "Нехай (тільки) спробує! Ми готові!"
От тільки спитати в України чи готова вона, він якось забув мабуть.
Буває...
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:18
Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал дипломат.
"Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится", — отметил Ордаш.
а-ха-ха-ха...
"Хоч не обісцяли", подумали пшеки
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:34
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
..........
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
.........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов.
А по видео Солонина...
Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.
Розбирайтесь, хто вам не дає?
Є краща(інша) версія - я уважно слухаю.
Ви спеціаліст по створенню штучного туману? Я хочу чути зауваження по суті а не бла-бла-бла.
Є прогнози погоди на той день. Немає там ніякого туману навіть приблизно. Туман - не настільки часте явище, і те що він був під час катастрофи - уже підозріло.
Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab
"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.
Додано: Сер 10 вер, 2025 15:37
detroytred написав:
...............
Да якось усі зірки на небі отак випадково зішлись, що в отакій ситуації опинились саме ми.
Буває((
Як там Блінкен сказав стосовно загрози повномасштабного нападу пу на Україну одразу після зустрічі в Женеві Байдена з пу: "Нехай (тільки) спробує! Ми готові!"
От тільки спитати в України чи готова вона, він якось забув мабуть.
Буває...
А зачем спрашивать у Украины?
"Куда ж ты денешься с подводной лодки?"
Додано: Сер 10 вер, 2025 16:41
andrijk777
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний
Це нагадує «намотати рулон бинта, потім презерватив , потім ще один рулон, потім ще презерватив, а головне щоб ніякого сексу».
Не надто багато умисних дій, коли одної бімби було б достатньо?
«Перестановка» навігаційних засобів трохи може ввести в оману, але на борту ці засоби вторинні. А первинні - це системи супутникової навігації.
А головне !!!! Є поняття DH - decision height (DA - decision altitude) , вона відома екіпажу, відповідно до його рівня підготовки, рівня аеродрому, і рівня літака. І при досягненні цієї висоти, якщо нема візуального контакту (тм) з runway, екіпаж зобовʼязаний
виконати go around. І не має права знижуватись в сліпу далі. Рівень підготовки екіпажу президентського літака з з/п кілька десятків тисяч дол на місяць не може допустити посадку в ліс, щоб там смоленський ATC (air traffic controller) з бодуна не розказував.
