RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15082150831508415085>
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:18

А тєм врємєнєм в замкє у шефа...

Польша не представила подтверждений российского происхождения сбитых над страной БПЛА, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Андрей Ордаш.
"Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено", — сказал дипломат.
"Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей, но, к сожалению, рассчитывать на то, что польские власти в их антироссийском угаре нас услышат, тоже не приходится", — отметил Ордаш.

а-ха-ха-ха...
"Хоч не обісцяли", подумали пшеки
whois2010
 
Повідомлень: 974
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:34

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Так, є відео Солоніна, де він посилається на розслідування з фактами(там по-моєму 100+ сторінок, я його тільки проглядав тому що там для професіоналів). Відео Солоніна достатньо щоб на 100% зрозуміти що це було умисне вбивство а не катастрофа.
.........
Разбираться надо именно по отчёту о результатах расследования, но там, действительно, для профессионалов.
А по видео Солонина...
Он вам не только про "штучно створений туман" расскажет.

Розбирайтесь, хто вам не дає?
Є краща(інша) версія - я уважно слухаю.
Ви спеціаліст по створенню штучного туману? Я хочу чути зауваження по суті а не бла-бла-бла.
Є прогнози погоди на той день. Немає там ніякого туману навіть приблизно. Туман - не настільки часте явище, і те що він був під час катастрофи - уже підозріло.

Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35953
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5351 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 15:37

  detroytred написав:...............
Да якось усі зірки на небі отак випадково зішлись, що в отакій ситуації опинились саме ми.

Буває((

Як там Блінкен сказав стосовно загрози повномасштабного нападу пу на Україну одразу після зустрічі в Женеві Байдена з пу: "Нехай (тільки) спробує! Ми готові!"

От тільки спитати в України чи готова вона, він якось забув мабуть.
Буває...

А зачем спрашивать у Украины?
"Куда ж ты денешься с подводной лодки?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35953
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5351 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:41

andrijk777
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний


Це нагадує «намотати рулон бинта, потім презерватив , потім ще один рулон, потім ще презерватив, а головне щоб ніякого сексу».
Не надто багато умисних дій, коли одної бімби було б достатньо?

«Перестановка» навігаційних засобів трохи може ввести в оману, але на борту ці засоби вторинні. А первинні - це системи супутникової навігації.
А головне !!!! Є поняття DH - decision height (DA - decision altitude) , вона відома екіпажу, відповідно до його рівня підготовки, рівня аеродрому, і рівня літака. І при досягненні цієї висоти, якщо нема візуального контакту (тм) з runway, екіпаж зобовʼязаний виконати go around. І не має права знижуватись в сліпу далі. Рівень підготовки екіпажу президентського літака з з/п кілька десятків тисяч дол на місяць не може допустити посадку в ліс, щоб там смоленський ATC (air traffic controller) з бодуна не розказував.
Hotab
 
Повідомлень: 16194
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:45

Солонин

В видео Солонина несколько утверждений
1. Катастрофа была вызвана не вследствие некорректных действий экипажа.
2. Расследование проводилось "фиктивно" без привлечения зарубежных специалистов.

Там ситуация вроде бы следующая перед вылетом в самолет положили ящик с запчастями на 1,5 тонны который никто не проверял. Путин говорит (есть видео) что россия не имеет отношения к катастрофе "мы ж не знаем что там было на борту". Самолет с Качинским прилетал отдельно от другой группы высокопоставленных руководителей Польши, они были раньше. Потому что в Польше велась очень жесткая политическая борьба между двумя партиями. И бывший посол Польши (есть свидетельства) говорит что ему очень жаль что польские элиты раздроблены и он вынужден организовывать две отдельные делегации. И ему стыдно за это что нет единства.
Из всего выше версия такая подложили взрывчатку еще в Польше при приземлении ее взорвали а Путин помог "скрыть и фальсифицировать" результаты расследование в пользу одной из польских элит которая боролась с Качинским (Солидарность). И если все это расследовать то может выйти что поляки выйдут на самих себя
Me-Sir
 
Повідомлень: 110
З нами з: 29.01.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:45

  ЛАД написав:Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.

Так, мене влаштовує. Я суперечностей не побачив.
Туман - не є ключовим фактором. Операція могла спрацювати і без туману(з туманом просто простіше обдурити пілотів). Це відео було десь років 10 тому, я не пам'ятаю вже нюансів.

Основна ціль операції - це не підірвати літак, це зробити елементарно(фактично поляки вже визнали що літак був підірваний, але зробили це 8 років після інциденту, ажіотаж вже давно впав, усі "забули"). Основна ціль зробити так щоб усі подумали що це звичайна авіакатастрофа. І це москалям чудово вдалось по-моєму. Прекрасна спецоперація.

З спеціалістами є проблема - вони можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 16:59

  Hotab написав:andrijk777
Наземні засоби навігації були посунуті вперед і пілот сідав у ліс, думаючи що сідає на слугу. Плюс був штучно створений туман щоб пілот не бачив куди сідає.
Але головне не це. Головне - літак був підірваний


Це нагадує «намотати рулон бинта, потім презерватив , потім ще один рулон, потім ще презерватив, а головне щоб ніякого сексу».
Не надто багато умисних дій, коли одної бімби було б достатньо?

«Перестановка» навігаційних засобів трохи може ввести в оману, але на борту ці засоби вторинні. А первинні - це системи супутникової навігації.
А головне !!!! Є поняття DH - decision height (DA - decision altitude) , вона відома екіпажу, відповідно до його рівня підготовки, рівня аеродрому, і рівня літака. І при досягненні цієї висоти, якщо нема візуального контакту (тм) з runway, екіпаж зобовʼязаний виконати go around. І не має права знижуватись в сліпу далі. Рівень підготовки екіпажу президентського літака з з/п кілька десятків тисяч дол на місяць не може допустити посадку в ліс, щоб там смоленський ATC (air traffic controller) з бодуна не розказував.

Ще раз!!! Ціль операції не підірвати літак(це елементарно), ціль операції щоб усі подумали що це звичайна авіакастрофа.

Ок. Ваша версія? Пілоти набухались і посадили літак в ліс? :D
А якщо просто підірвати літак то невже потрібно аж 8 років розслідування щоб це встановити. По-моєму для спеціаліста це 1 день роботи.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...

Путін не зможе цим не скористатись ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:15

andrijk777
Ок. Ваша версія? Пілоти набухались


Навряд чи. Помилки роблять і тверезі.
Нажаль тягнуть за собою всіх, хто сидить у них за спиною.
Hotab
 
Повідомлень: 16194
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:23

Зображення

:lol:
jump
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15082150831508415085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 988564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9637)
10.09.2025 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.