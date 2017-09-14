08.29 - час цього допису експерта: *ИМХО не пройдет и 2 суток, как уставшая от "внешнего политического давления" РП прямо или через Медиа... обвинит Украину в провокациях и попытках ее втянуть в ЧУЖУЮ войну...
Сия тема войдет в резонанс по причине внутренних раздраев между Премьером и Президентом...
По итогу отношения будут испорчены... никуда РП естественно не втянется... бабло на ПВО получит РП, а не мы... никто естественно никакое небо на Украиной не закроет... ни в какую систему коллективного НАТО в небе нас не возьмет...
ИМХО давление на НАТО и РП после ночи будет иметь обратный эффект.
Особенно на фоне... * (С) _____________________ Лише помилився з терміном.
(І начебто бабло отримає і Польща 46 млрд. на ППО, і ми - 6 млрд. на дрони)
pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ... Путін не зможе цим не скористатись ...
Кращого у нас НАТО нема, яке є таке є. Не даремно ж воюємо за євроатлантичний вибір, і не зупинимось поки нам не дадуть гарантії безпеки (приблизно такі ж як полякам сьогодні)
Вже бачу як Мерц під час ядерних бомбардувань Берліна буде з альпійського бомбосховища заспокоювати "Шановні німці та німкині, це в жодному разі не напад на НАТО, це тільки новий рівень ескалації між РФ та Україною, не хвилюйтесь"
Навряд чи. Помилки роблять і тверезі. Нажаль тягнуть за собою всіх, хто сидить у них за спиною.
Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт. Було сотні подібних катастроф. Корпус літака не картонний, а дерева не бетонна стіна. Однозначно частина людей виживе. Тут не вижив ніхто. Там були і інші аргументи, я вже не пам'ятаю всього.
Успіх написав:Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?
Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.
(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)
Це означає - оголосити війну, як би воно не називалось і під яким приводом не здійснювалось. Так само, як кацапія оголосила війну Україні 24 лютого 2022 року, як би вони там це не називали і як би не виправдовували. Чи готова Польща оголосити війну? Навряд-чи.
А от оборонні заходи - це інша справа. Є досить просте і елегантне рішення, яке вже за сьогодні неодноразово озвучувалось всюди: за узгодженням з українською стороною збивати все, що наближається до польського кордону з боку України. Це була б найбільш адекватна відповідь на ситуацію, і насправді це треба було зробити ще після першого випадку з ракетами. Поняття "наближення до кордону" можна розтягувати в дуже широких межах, навіть до необхідності перехоплення цілей за допомогою F-16 з вилітом з польського аеродрому. Звісно ж, за узгодженням з українською стороною.
У якийсь момент, звісно, польського посла в московії (якщо він там ще є) викликали б до тамошного МЗС, і грізно запитали, на якій підставі вони збивають мирні російські крилаті ракети. На що, в залежності від політичної ситуації, можна було б відповідати, що приналежність ракет саме до російських збройних сил встановити за тих обставин було неможливо (вастамнєт), або ж що в українському повітряному просторі немає чого робити російським ракетам.
Оце була б доросла і адекватна відповідь. Але щось я розмріявся.
Там по-моєму і з території Білорусі летіли дрони. Тому "узгодження з українською стороною" нічого не змінює.
pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ... Путін не зможе цим не скористатись ...
Кращого у нас НАТО нема, яке є таке є. Не даремно ж воюємо за євроатлантичний вибір, і не зупинимось поки нам не дадуть гарантії безпеки (приблизно такі ж як полякам сьогодні)
Вже бачу як Мерц під час ядерних бомбардувань Берліна буде з альпійського бомбосховища заспокоювати "Шановні німці та німкині, це в жодному разі не напад на НАТО, це тільки новий рівень ескалації між РФ та Україною, не хвилюйтесь"
одна пані наближена до високих еліт в Парижі ж нам тут писала що буде парасолька, причому ядерна, а не окуляри за 350 євро
Освітній насос: чому українська молодь потрібна європейським університетам У свіжому звіті ЄС проаналізовано дані станом на 2024 рік. На цей час в університетах країн Східної Європи та Балтії навчається близько 75 тисяч громадян України. Тобто кожен двадцятий іноземний студент в університетах Європи — з України, загалом їх 90 тисяч. Якщо виключити з цього розрахунку студентів із країн ЄС (близько 43%), то серед іноземних студентів вже кожен одинадцятий — із України.
Якщо вони залишаться там працювати після навчання, то, за моїми підрахунками на основі даних про середньою продуктивність праці в країнах Європи, Україна може втратити близько 1,2 млрд дол ВВП на рік, у той час як українські мігранти зможуть генерувати для європейських країн близько 5,5 млрд євро ВВП. Зрозуміло, чому країни Європи вже очевидно конкурують із Україною та з іншими країнами за наших абітурієнтів і випускників їхніх університетів.
За загальною чисельністю студенти з України в Європі поступаються лише когорті студентів із Китаю: 5,6% іноземних студентів у Європі — з Китаю, 5,1% — із України. Індія на третьому місці за експортом своїх талантів до системи вищої освіти Європи — 5,0%. На це варто звернути окрему увагу, бо за кількістю населення Індія випереджає Україну десь у 40 разів, але за кількістю студентів у країнах Європи Індію випереджає Україна. Майже 1,5 мільярда населення й трохи більш як 30 мільйонів — це незіставні цифри. https://zn.ua/ukr/EDUCATION/osvitnij-na ... tetam.html