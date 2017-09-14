RSS
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 19:06

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.

Так, мене влаштовує. Я суперечностей не побачив.
........

Если вас влаштовує, то кто я такой чтобы спорить.
Просто вы сами говорите, что специалисты "можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані." Но специалистов много.
А один Солонин заангажований совершенно точно. Но вы ему доверяете.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:18

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я, к сожалению, тоже не профессионал.
"зауваження по суті" были у Hotab"а.
А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист?
"зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина.
Хотя, если вас устраивает, имеете право.

Так, мене влаштовує. Я суперечностей не побачив.
........

Если вас влаштовує, то кто я такой чтобы спорить.
Просто вы сами говорите, что специалисты "можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані." Но специалистов много.
А один Солонин заангажований совершенно точно. Но вы ему доверяете.

Суперечка щодо вбивства Качинського - польского президента і усього уряду Польщі, яка за темпами економічного розвитку наступала на любиму мозолю головному террористу світу?

Добре пам'ятаю ті події. Президент Польщі збирається летіти у росію разом з урядом у повному складі. Перша думка була - поїхала стеля, бо елементарні правила державної безпеки забороняють концентрацію керівногого складу держави в одному транспорті. Особливо коли треба летіти у країну, яка грабувала і вбивала твоїх дідів. Другою думкою була необхідність негайного звільнення осіб, відповідальних за безпеку головних керівників польскої держави. Потім вже повідомлення прийшло про катастрофу літака. Але я вже зовсім не був здивований. Бо підготовчу роботу для вбивства запідозрив раніше.
buratinyo
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:34

ЛАД
Я так и не услышал ваше мнение по поводу вчерашнего "освобождение" кацапами 24х донбасских пенсионеров в очереди за пенсией?

+сегодня
"10 вересня росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області."
https://epravda.com.ua/biznes/rf-atakuv ... TMkbDAkaDA.

но сегодня не получилось "освободить" очередных пенсов...
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А причём там 75ти летний ЛАД?
Он навёл корректировщиков полёта КАБа вместо штаба какого нибудь полка/бата на группу пенсов с подвалов терриконов?
барабашов
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:54

  Прохожий написав:ЛАД
Я так и не услышал ваше мнение по поводу вчерашнего "освобождение" кацапами 24х донбасских пенсионеров в очереди за пенсией?

+сегодня
"10 вересня росіяни вдарили по найближчому до лінії фронту стаціонарному відділенню "Укрпошти" в Новодонецьку Донецької області."
https://epravda.com.ua/biznes/rf-atakuv ... TMkbDAkaDA.

но сегодня не получилось "освободить" очередных пенсов...

От ЛАД'а, Banderlog'а, барабашов'а и прочих "моралистов" ты это и не услышишь ...

У них Россия и Путин - всегда всё делают правильно.
Подвергать это сомнению - нельзя
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 20:59

  барабашов написав:А причём там 75ти летний ЛАД?
Он навёл корректировщиков полёта КАБа вместо штаба какого нибудь полка/бата на группу пенсов с подвалов терриконов?


Шуба, ты совесть свою давно пропил
Как только ментом стал )

Не замечать военные преступления = поддерживать

PS. Но при этом, ты хотел мне ноги укоротить на 11%, всего лишь за то, что я обратил внимание на незначительный процент выезда 18-22 заграницу

То при чём тут это ? )
Или ты разницы не видишь ? )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 21:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оговор человека прерогатива (под)хвостатого черта(чепушилы, кого чепушили даже цыгане с бомжами)
Давай мою корочку с фото в погонах раз
И где пост про укорочение лап - два
а так ты мечта бурята который давненько не имел барашку или козу.
барабашов
