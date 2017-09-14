ЛАД написав:Я, к сожалению, тоже не профессионал. "зауваження по суті" были у Hotab"а. А "ви спеціаліст по створенню штучного туману?" или Солонин специалист? "зауваження по суті" у меня одно - не стоит делать выводы, послушав Солонина. Хотя, если вас устраивает, имеете право.
Так, мене влаштовує. Я суперечностей не побачив. ........
Если вас влаштовує, то кто я такой чтобы спорить. Просто вы сами говорите, что специалисты "можуть бути куплені(тією чи іншою стороною). Або заангажовані." Но специалистов много. А один Солонин заангажований совершенно точно. Но вы ему доверяете.
Суперечка щодо вбивства Качинського - польского президента і усього уряду Польщі, яка за темпами економічного розвитку наступала на любиму мозолю головному террористу світу?
Добре пам'ятаю ті події. Президент Польщі збирається летіти у росію разом з урядом у повному складі. Перша думка була - поїхала стеля, бо елементарні правила державної безпеки забороняють концентрацію керівногого складу держави в одному транспорті. Особливо коли треба летіти у країну, яка грабувала і вбивала твоїх дідів. Другою думкою була необхідність негайного звільнення осіб, відповідальних за безпеку головних керівників польскої держави. Потім вже повідомлення прийшло про катастрофу літака. Але я вже зовсім не був здивований. Бо підготовчу роботу для вбивства запідозрив раніше.
Ви хоч трішки в темі? Те що не було пожежі - це офіційна версія. Визначити чи була пожежа чи ні - елементарно, достатньо пари фото. Крім того є трупи людей і визначити причину смерті - чи від удару чи від пожежі - також елементарно.
Я не довіряю Солоніну. Я довіряю фактам які він(фактично не він) надав(там факти очевидні) + довіряю логічним цепочкам які він будує бо це просто логічно. Крім того я цікавився "альтернативними версіями" - їх немає. А офіційна версія не витримує ніякої критики, там купа нестиковок.