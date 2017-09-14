RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15084150851508615087
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:07

  Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.


І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.

Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6727
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:13

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.


І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.

Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?

Погано що ви не розумієте, що якщо був би вибух, пожежа б була обовʼязково. А ви стверджуєте, що пожежі не було (я це не заперечую, я не читав матеріали). Отже не було і вибуху.
Hotab
 
Повідомлень: 16210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:20

Інформ блокада на окупованих

https://www.currenttime.tv/a/v-okkupiro ... dUiLXtoFqg
Hotab
 
Повідомлень: 16210
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 22:41

не подивилися в дзеркало

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
Те що не було пожежі - це офіційна версія.


І вона дуже погано підтверджує версію вибуху… бо на борту тони палива.

Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?

який зміст сперечатися з експертом, який стверджує, що "хто не виїхав до 24.02.22 той прийняв оферту"?
аналогічно з літаком: ССЗБ,
або словами будівельника: "не подивилися на себе в дзеркало"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40759
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15084150851508615087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308568
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 988655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.