Нічого не зрозумів.
Ви стверджуєте що люди померли від пожежі?
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:07
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:13
Погано що ви не розумієте, що якщо був би вибух, пожежа б була обовʼязково. А ви стверджуєте, що пожежі не було (я це не заперечую, я не читав матеріали). Отже не було і вибуху.
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:20
Інформ блокада на окупованих
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:41
не подивилися в дзеркало
який зміст сперечатися з експертом, який стверджує, що "хто не виїхав до 24.02.22 той прийняв оферту"?
аналогічно з літаком: ССЗБ,
або словами будівельника: "не подивилися на себе в дзеркало"
