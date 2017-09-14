Додано: Сер 10 вер, 2025 23:39

Бетон написав: 🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомої



Квартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.



Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.

ㅤ





Ну вот какое будущее у такой страны??? 🤯 «Все погано, погано. Можу лише одне сказати – біжіть»: заступник керівника одного з підрозділів детективів НАБУ придбав квартиру в Ужгороді за $100 000 під час війни та зареєстрував її на матір своєї близької знайомоїКвартиру вони придбали ще в грудні 2023 року і, власне, проживали в ній, але у своїй декларації за той же рік посадовець не вказав цю нерухомість взагалі, а в декларації за 2024 рік позначив її як орендовану.Також пишуть, що батьки цього ж посадовця НАБУ мають російські паспорти та проживають на ТОТ, але він нібито не вказав це, заповнюючи документи на допуск до державної таємниці, чим порушив закон.Ну вот какое будущее у такой страны???

Не оправдуючи нікого , але трошки інформації для роздумів...Долярчик з 9-класами освіти за 10 років на базарі і сплаті 5000 доларів податків за весь цей час - КУПУЄ дві однокімнатних.. і це нікого не дивує , ба як сам долярчик так і деякі читачі книжок заявляють що це МАЛО....Але як тільки мова заходить за державного чиновника в якого і освіти побільше, та й відповідальності більше ніж за стояння за прилавком продаючи велозапчастини - то це КАРДИНАЛЬНО змінює ситуаціюМожеТруси-Хрестик ?Може робота після отримання вищої освіти і з більшим психофізичним навантаженням -має право так оплачуватись ЛЕГАЛЬНО ?І те що хтось (я , долярчик, чи цей слідак) йдуть своїми шляхами з однаковою оплатою за годину роботи - то може тут треба якось порівняти і визначитись?А то в Європу хочемоПривести туди нас зобовязані МОЖНОВЛАДЦІ... але при цьому ці можновладці повинні жити як продавці Будівельника...