andrijk777 написав:Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт.
Та вы шо. А когда машина с трассы на скорости 100 км\ч слетает в лес то как-то обычно никто не удивляется что там все трупы. А у самолета скорость минимум в 2 раза больше.
Смотрел этот выпуск Солонина. Основная мысль там в том, что расследование катастрофы проведено заинтересованной стороной без доступа других участников, при этом некоторые из установленных этим расследованием фактов противоречат логике и здравому смыслу. Что даёт основание предполагать, что всё так называемое расследование было подогнано под нужный ответ. Конечно, это не означает, что там вообще всё неправда. Неправды там ровно столько, чтобы получить нужный результат. А какой это результат, мы достоверно не знаем. Может, действительно, скрыть убийство, а может скрыть факт преступной халатности наземных служб, не имевших намерения убивать. А может вообще покрывали кого-то с той стороны (ведь результаты расследования были подписаны ещё и польской стороной). Но что можно сказать почти наверняка, особенно учитывая репутацию, так это то, что целью расследования точно не было установление объективных причин и обстоятельств катастрофы.
Я от дуже вірю в саме халатність наземних служб. Яку могли потім під час розслідування приховувати, щоб не компенсувати нічого. Цей аеропорт не тільки не міжнародний, а навіть не цивільний. Це військовий аеродром, який інколи приймав спеціальні рейси. Як було і з цим рейсом. У ATC мінімальні навички керувати рухом цивільних літаків по правилам ICAO, до яких привчені і звикли пілоти польського рейсу. Я майже впевнений що ATC відав все в руки екіпажу «ви все знаєте, я заважати не буду». Тим більше що там ще і мовний барʼєр міг бути, не факт що у ATC військового аеродрому була вільна англійська. Ну і не допоміг в критичний момент, коли екіпаж розгубився чи зробив помилку., не виконавши go around в необхідний момент.
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання
Для пошуку людей на будівництво Полтавська ОВА придумала креативний підхід.
Ряд приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Якщо відмовляються, то не отримують.
У чому схема? Ну, гроші на роботи списувалися на інших зовсім людей".
У 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині, однак замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/10/7530258/
jump написав:Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання
Для пошуку людей на будівництво Полтавська ОВА придумала креативний підхід.
Ряд приватних та навіть комунальних компаній могли отримати "критичність" в обмін на делегування своїх працівників для такого будівництва. Якщо відмовляються, то не отримують.
У чому схема? Ну, гроші на роботи списувалися на інших зовсім людей".
У 2024 році Полтавська ОВА уклала контракти на понад 370 млн грн для будівництва фортифікацій на Донеччині, однак замість укріплень були зведені "декорації", а щонайменше 200 млн грн розкрадено через фіктивні схеми. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/10/7530258/
Очень непатриотичное и прямо сказать пророссийское проплаченное фсб расследование трат этих тонн гривен. Тогда как в 25м и 26м году выходят новые модели Гелендвагенов и РейнджРоверов, которые сами себя не купят. И вообще - средняя зарплата на фронте выросла, а они воевать идти не хотят!
сьогодні вночі 19 дронів атакували Польшу( країну НАТО), поляки підняли в небо свої F16, а Нідерланди пару F35-ліквідували 4 дрона(чи шахеда), інформація (як сказав Туск уточнюється) але ясно одно-русне без вазеліну використувала поляків, а Туск (теж собі Дональд) сказав, що це було не болісно (ніхто не загинув) O Polacy, Polacy
Стало известно у кого на этой планете самые большие и толстые розовые очки. Счастливым обладателем уникальных окуляров оказался г-н Дональд Туск, премьер-министр Польши. Он сообщил миру и соотечественникам, что «нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме». Печален и понятен вектор движения событий. Все, что произошло сегодня ночью в польском небе и на польской земле, конечно, можно загримировать под досадный казус, ошибочку и небольшой косячок. Сейчас, собственно говоря, все этим и занимаются. ( почти все). Но морда будущего лезет сквозь фальшь взаимных успокоений. И эта морда оскалена, а с клычар капает слюна нового фашизма. Туск, вероятно, не в курсе гидродинамического закона водоворота, который тютелька в тютельку описывает и политические процессы. Боевые дроны в польском небе это не случайность и не «отклонение от курса». Это закономерное и наглое следствие западного. соплежуйства и веры в то, что фашизм побеждается в разговорном жанре. Уголовники в Кремле ржут и ликуют. «НАТО описалось». Шизофреник создающий рабочие программы политики россии абсолютно удовлетворен результатом вторжения русских боевых тактических единиц в границы НАТО. Дугин:Наши дроны в Польше – отличный момент, чтобы начать тотальную мобилизацию в России Такое мнение в разговоре с нами высказал философ Александр Дугин. Сегодня ночью мы проверили одного из злейших врагов, Польшу, и все НАТО. Дроны России показали слабость врагов. Настал момент объявлять тотальную мобилизацию и пользоваться этой слабостью, атаковать! Надеюсь, никто не думает, что мы в своей священной войне ограничимся Победой над киевским режимом», - отметил Александр Дугин.
Дугин:Наши дроны в Польше – отличный момент, чтобы начать тотальную мобилизацию в России Такое мнение в разговоре с нами высказал философ Александр Дугин. Сегодня ночью мы проверили одного из злейших врагов, Польшу, и все НАТО. Дроны России показали слабость врагов. Настал момент объявлять тотальную мобилизацию и пользоваться этой слабостью, атаковать! Надеюсь, никто не думает, что мы в своей священной войне ограничимся Победой над киевским режимом», - отметил Александр Дугин.
Знач між крапельками не вийде і Україна змінить сьогоднішній формат протистояння агресору.