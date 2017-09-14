Стало известно у кого на этой планете самые большие и толстые розовые очки.

Счастливым обладателем уникальных окуляров оказался г-н Дональд Туск, премьер-министр Польши.

Он сообщил миру и соотечественникам, что «нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме».

Печален и понятен вектор движения событий.

Все, что произошло сегодня ночью в польском небе и на польской земле, конечно, можно загримировать под досадный казус, ошибочку и небольшой косячок.

Сейчас, собственно говоря, все этим и занимаются. ( почти все).

Но морда будущего лезет сквозь фальшь взаимных успокоений. И эта морда оскалена, а с клычар капает слюна нового фашизма.

Туск, вероятно, не в курсе гидродинамического закона водоворота, который тютелька в тютельку описывает и политические процессы.

Боевые дроны в польском небе это не случайность и не «отклонение от курса». Это закономерное и наглое следствие западного. соплежуйства и веры в то, что фашизм побеждается в разговорном жанре.

Уголовники в Кремле ржут и ликуют.

«НАТО описалось».

Шизофреник создающий рабочие программы политики россии абсолютно удовлетворен результатом вторжения русских боевых тактических единиц в границы НАТО.

Дугин:Наши дроны в Польше – отличный момент, чтобы начать тотальную мобилизацию в России

Такое мнение в разговоре с нами высказал философ Александр Дугин.

Сегодня ночью мы проверили одного из злейших врагов, Польшу, и все НАТО. Дроны России показали слабость врагов. Настал момент объявлять тотальную мобилизацию и пользоваться этой слабостью, атаковать! Надеюсь, никто не думает, что мы в своей священной войне ограничимся Победой над киевским режимом», - отметил Александр Дугин.

