Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:16

  Xenon написав::mrgreen:

«Працівникам ТЦК треба підняти зарплату. Вона має бути на рівні НАБУ, ДБР і прокуратури, це дозволить уникати корупційних схем та скандалів». - нардеп Федієнко

Наші нардепи школу половина не закінчили, звідси такі тупорилі ідеї. Зазвичай за роботу платять - складність виконання роботи, навченність, освіта. Звідси виходить що у робітників ТЦК робота легша ніж в вантажників АТБ - бо не треба напружуватись, освіти не треба, КПІ маленький (4 авто з 10 робітниками ТЦК + екіпаж поліції) ловлять одного якогось захудалого гречкосія.
1
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:26

  Hotab написав:ЛАД

У нас росс. каналы запрещены давно.

Це ж трохи не та заборона. Заборонили в кабельних мережах. Ніхто вам не забороняє мати «тарілку» і дивитись що хочете. І дійсно багато хто дивиться. А там саме це і заборонили.

Думаю наступний етап - заборонять старлінк. Щоб дивились лише те,,що провайдер вже відфільтрував. А не інагентів всяких

Заборона не та, но логика та же.
VPN они, вроде, уже запретили. Не знаю, правда, как это можно реализовать практически. Как проконтролировать?
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:31

ЛАД
Как проконтролировать?


Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму.
Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада».
Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.
У нас і близько не така політика)
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:33

  Xenon написав::mrgreen:

«Працівникам ТЦК треба підняти зарплату. Вона має бути на рівні НАБУ, ДБР і прокуратури, це дозволить уникати корупційних схем та скандалів». - нардеп Федієнко


поспиваються :lol:

Знесли паркан старости села: на Рівненщині працівники ТЦК напідпитку спричинили ДТП :lol:
Алкотестер показав 2,49 проміле алкоголю в крові одного з військових.
Громада забере позовну заяву, оскільки ОТЦК пообіцяв нібито відшкодувати усі збитки. 8)

Речниця обласного ТЦК Тетяна Камерістова у коментарі журналістам наголосила, що за даним фактом призначене службове розслідування.
https://focus.ua/uk/ukraine/723579-inci ... sli-parkan
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:36

А Литва/Латвія/Естонія?

  _hunter написав:Чем восточная Европа отличается от западного заевропья...
Польща просить у НАТО більше ППО після нальоту російських дронів, — Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true)

Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надають комплекси Patriot, кошти проти БпЛА та 300 військових. Також допоможуть: Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.


У зв’язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США Трамп просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.


Польща отримає від ЄС понад €43 млрд. на посилення власної оборони через зростаючу загрозу з боку РФ, — Reuters (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-09-09/)

250 тис, в США є стільки військових, на кородоні Мексики лише шериф Техасу залишиться?
А Литва/Латвія/Естонія?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знесли паркан старости села:



Щоб змити позор, і очистити репутацію ЗСУ , назвемо їх не «військовими» , а «мобілізованими цивільними» ( по Кенделу). 😅
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:44

  Hotab написав:ЛАД
Как проконтролировать?


Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму.
Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада».
Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці.
У нас і близько не така політика)

Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.

Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
  Hotab написав:
Знесли паркан старости села:

Щоб змити позор, і очистити репутацію ЗСУ , назвемо їх не «військовими» , а «мобілізованими цивільними» ( по Кенделу). 😅
"мобілізовані цивільні" закінчуються, росте питома вага "бусифікованих цивільних". Особливі ознаки: відбиті нирки, стан здоровя на рівні Сороса-старшого, в 2,5 рази старші за переодітих бурятів, мотивація а-ля "дасть бог завтра вже не прокинусь".
  flyman написав:
  _hunter написав:Чем восточная Европа отличается от западного заевропья...
Польща просить у НАТО більше ППО після нальоту російських дронів, — Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true)

Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надають комплекси Patriot, кошти проти БпЛА та 300 військових. Також допоможуть: Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.


У зв’язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США Трамп просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.


Польща отримає від ЄС понад €43 млрд. на посилення власної оборони через зростаючу загрозу з боку РФ, — Reuters (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-09-09/)

А Литва/Латвія/Естонія?

Про них тоже вспомнили: "та інших країн ЄС"
  _hunter написав:
  flyman написав:А Литва/Латвія/Естонія?

Про них тоже вспомнили: "та інших країн ЄС"

А може Угорщині та Словенії.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
