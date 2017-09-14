«Працівникам ТЦК треба підняти зарплату. Вона має бути на рівні НАБУ, ДБР і прокуратури, це дозволить уникати корупційних схем та скандалів». - нардеп Федієнко
Наші нардепи школу половина не закінчили, звідси такі тупорилі ідеї. Зазвичай за роботу платять - складність виконання роботи, навченність, освіта. Звідси виходить що у робітників ТЦК робота легша ніж в вантажників АТБ - бо не треба напружуватись, освіти не треба, КПІ маленький (4 авто з 10 робітниками ТЦК + екіпаж поліції) ловлять одного якогось захудалого гречкосія.
Використання VPN видно навіть адмінам нашого форуму. Думаю провайдер теж бачить і може «сообщіть куда нада». Тарілки «неправильного оператора» теж буде видно з вулиці. У нас і близько не така політика)
Знесли паркан старости села: на Рівненщині працівники ТЦК напідпитку спричинили ДТП Алкотестер показав 2,49 проміле алкоголю в крові одного з військових. Громада забере позовну заяву, оскільки ОТЦК пообіцяв нібито відшкодувати усі збитки.
Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Щоб змити позор, і очистити репутацію ЗСУ , назвемо їх не «військовими» , а «мобілізованими цивільними» ( по Кенделу). 😅
"мобілізовані цивільні" закінчуються, росте питома вага "бусифікованих цивільних". Особливі ознаки: відбиті нирки, стан здоровя на рівні Сороса-старшого, в 2,5 рази старші за переодітих бурятів, мотивація а-ля "дасть бог завтра вже не прокинусь".