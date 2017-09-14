Додано: Чет 11 вер, 2025 14:56

Напевно це іпсятина, так?>>>



"В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров. Мужчина по имени Игорь погиб после издевательств, побоев и пыток, которым, по словам его семьи, он подвергался в Ровно.



Родные рассказывают, что его били прикладом по голове, заставляли приседать, становились ногами на руки и даже обжигали ноги неизвестным веществом — кислотой или смолой. Он жаловался на сильный голод и просил близких принести ему еду.



Позже Игоря отвезли в больницу, где врачи, несмотря на многочисленные травмы, отказали в госпитализации, заявив, что причин для этого нет. Его отправили домой, где состояние резко ухудшилось. 19 августа мужчину отвезли в местную больницу в Копычинцах, где врачи выявили переломы рёбер и серьёзную травму грудной клетки. Однако для госпитализации ему сделали тест на COVID, который показал положительный результат. По словам семьи, врачи сами признавались, что диагноз «коронавирус» в данном случае — лишь прикрытие, так как проблемы вызваны именно побоями.



Игоря поместили в инфекционное отделение в Чорткове, где родных к нему не допустили на ночь. Утром 20 августа близкие узнали, что он умер.



Этот случай стал ещё одним свидетельством чудовищных условий в украинских учебных центрах, где мобилизованных подвергают издевательствам и избиениям, а система здравоохранения фактически отказывается спасать тех, кто попадает туда после «подготовки»."