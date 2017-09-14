|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:41
alex_dvornichenko написав: Letusrock написав: alex_dvornichenko написав:
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"?
По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих
ВОт не нужно, это чистой воды уже ИПСятина, если этот случай имел место, то его с 99,99999999% убивать намерено не хотели, перестарались с принуждением.
С точки зрения УК -- вообще пофиг.
И вот именно потому, что УК игнорируется - у народа возникает некоторое "недоумение": это что же в Оплоте Демократии происходит такое непонятное
2
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:46
alex_dvornichenko написав: Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров.
Ипсятина не сам случай, а то, что про это теперь будут трубить из каждого утюга. Убили бомбой 20+ пенсионеров, ну это война, бывает, ничего страшного, статистика. Какой то инструктор с ПТСР загнобил новобранца - шок, сенсация, хвашисты.
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
Вполне допускаю, что ипсо именно сам случай. Очень похоже. Тем более, без ссылки.
Но если это правда, то вы сильно не правы.
20+ пенсионеров убил враг
, это страшно, но это, действительно, война и от врага это ожидаемо.
Здесь убили свои
. Причём, так, как описано, не один "какой-то инструктор с ПТСР".
Очень надеюсь, что это фейк.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:52
alex_dvornichenko написав: Letusrock написав: alex_dvornichenko написав:
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"?
По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих
ВОт не нужно, это чистой воды уже ИПСятина, если этот случай имел место, то его с 99,99999999% убивать намерено не хотели, перестарались с принуждением. Так что патрульные тоже не имеют право идти стрелять по прохожим, а вот убить случайно 100 человек в год стрелляя по преступникам, статистика вполне допустимая, правда не у нас, а в США, где стрельбы такие происходят регулярно.
Коли у нас є тисячі відео викрадень цивільних (крим.злочин), як мінімум сотня померлих у тцк (з синями, проломаними черепами і т.д.), також відео з тортурами, побиттям з навч.центрів і в/ч, коли навіть депутати вже другий рік прямо говорять що у нас відбувається бусифікація(порушення по ККУ) і це треба зупинити, АЛЕ при цьому притягнуті до покарання 0,001%, то це говорить не про ІПСятину а про "нову державну політику"
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:52
Shaman написав:
чергова свідома брехня.
Слюной не захлебнулись?
Думать разучились окончательно, остались только лозунги?
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:56
Если вслед за Молдовой в ЕС возьмут Беларусь - это будет забавно...
Ми молимося за ваше здоров'я і майбутнє: Лукашенко отримав лист від Трампа
Також США знімають санкції щодо білоруської авіакомпанії «Белавіа», а також планують повернути до Мінська американське посольство.
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:57
ЛАД написав:
Но если это правда, то вы сильно не правы.
Своё мнение не поменяю, я видел всякого много, свои убивали всегда, но в отличии от врага, свои убивают редко и как я писал выше в 99,999% не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть). Акцент делать на этом, на фоне кровавой бойни устроенной россиянами, для меня выглядит нелепо и с целью размыть вину и ответственность агрессора.
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:06
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Но если это правда, то вы сильно не правы.
...... свои убивают редко и как я писал выше в 99,999% не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть). ......
для меня выглядит нелепо и с целью размыть вину и ответственность агрессора.
Они за убийство - сели? Ну хотя бы "извенямба" сказали? -- почему?
Это где/как?
-- я вижу только нелепую попытку размыть вину и ответственность убийцы...
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:16
Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
"В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров. Мужчина по имени Игорь погиб после издевательств, побоев и пыток, которым, по словам его семьи, он подвергался в Ровно.
Родные рассказывают, что его били прикладом по голове, заставляли приседать, становились ногами на руки и даже обжигали ноги неизвестным веществом — кислотой или смолой. Он жаловался на сильный голод и просил близких принести ему еду.
Позже Игоря отвезли в больницу, где врачи, несмотря на многочисленные травмы, отказали в госпитализации, заявив, что причин для этого нет. Его отправили домой, где состояние резко ухудшилось. 19 августа мужчину отвезли в местную больницу в Копычинцах, где врачи выявили переломы рёбер и серьёзную травму грудной клетки. Однако для госпитализации ему сделали тест на COVID, который показал положительный результат. По словам семьи, врачи сами признавались, что диагноз «коронавирус» в данном случае — лишь прикрытие, так как проблемы вызваны именно побоями.
Игоря поместили в инфекционное отделение в Чорткове, где родных к нему не допустили на ночь. Утром 20 августа близкие узнали, что он умер.
Этот случай стал ещё одним свидетельством чудовищных условий в украинских учебных центрах, где мобилизованных подвергают издевательствам и избиениям,
а система здравоохранения фактически отказывается спасать тех, кто попадает туда после «подготовки»."
а ти по тексту не розумієш, що це чисто ІПСО? тому й всі викладені факти треба дуже уважно перевіряти. навіть починаючи, а чи дійсно помер й від чого.
просте правило - написали в руських джерелах - брехня. вони по-іншому вже не можуть.
ти ж був на полігоні, можеш зі своїм досвідом порівняти?
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:17
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: Успіх написав:
Напевно це іпсятина, так?>>>
В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров.
Ипсятина не сам случай, а то, что про это теперь будут трубить из каждого утюга. Убили бомбой 20+ пенсионеров, ну это война, бывает, ничего страшного, статистика. Какой то инструктор с ПТСР загнобил новобранца - шок, сенсация, хвашисты.
P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
Вполне допускаю, что ипсо именно сам случай. Очень похоже. Тем более, без ссылки.
Но если это правда, то вы сильно не правы.
20+ пенсионеров убил враг
, это страшно, но это, действительно, война и от врага это ожидаемо.
Здесь убили свои
. Причём, так, как описано, не один "какой-то инструктор с ПТСР".
Очень надеюсь, что это фейк.
чи це не очевидно, що брехня?
саме те, що описано
Додано: Чет 11 вер, 2025 16:19
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
чергова свідома брехня.
.........
Слюной не захлебнулись?
Думать разучились окончательно, остались только лозунги?
якщо витерти все повідомлення, то дійсно нічого не залишиться. а ви цитуйте повністю
бо я пишу очевидні речі. пропаганда в Раші й те, що називається пропагандою на Заході - це зовсім різні речі. як й покарання, за пошук іншої точки зоу
