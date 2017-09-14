Успіх написав:

Напевно це іпсятина, так?>>>"В Украине снова произошла трагедия в одном из учебных центров. Мужчина по имени Игорь погиб после издевательств, побоев и пыток, которым, по словам его семьи, он подвергался в Ровно.Родные рассказывают, что его били прикладом по голове, заставляли приседать, становились ногами на руки и даже обжигали ноги неизвестным веществом — кислотой или смолой. Он жаловался на сильный голод и просил близких принести ему еду.Позже Игоря отвезли в больницу, где врачи, несмотря на многочисленные травмы, отказали в госпитализации, заявив, что причин для этого нет. Его отправили домой, где состояние резко ухудшилось. 19 августа мужчину отвезли в местную больницу в Копычинцах, где врачи выявили переломы рёбер и серьёзную травму грудной клетки. Однако для госпитализации ему сделали тест на COVID, который показал положительный результат. По словам семьи, врачи сами признавались, что диагноз «коронавирус» в данном случае — лишь прикрытие, так как проблемы вызваны именно побоями.Игоря поместили в инфекционное отделение в Чорткове, где родных к нему не допустили на ночь. Утром 20 августа близкие узнали, что он умер.Этот случай стал ещё одним свидетельствома система здравоохранения