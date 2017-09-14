RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15091150921509315094>
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:20

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Но если это правда, то вы сильно не правы.

Своё мнение не поменяю, я видел всякого много, свои убивали всегда, но в отличии от врага, свои убивают редко и как я писал выше в 99,999% не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть). Акцент делать на этом, на фоне кровавой бойни устроенной россиянами, для меня выглядит нелепо и с целью размыть вину и ответственность агрессора.
Да, редко.
И бывало и в мирное время.
Но есть разница - убил бандит в подворотне или даже убили просто в пьяной драке и убили должностные лица государства при исполнении служебных обязанностей. Тем более группой. Воспринимается и оценивается совершенно иначе.
Да, практически наверняка это "не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть)", но это не уменьшает вину.
Акцент делать не нужно, но допускать такое нельзя.
Повторю, очень надеюсь, что это фейк.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 вер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35993
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:20

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
чергова свідома брехня.
.........

Слюной не захлебнулись?
Думать разучились окончательно, остались только лозунги?


ЛАД - ты сам разговариваешь постоянно лозунгами ....

Недавний "ну это же война"

По разминерам бахнули - "ну это же война"
По пенсионерам бахнули - "ну это же война"
Десятки случаев повторных ударов по спасателям - "ну это же война"

Или "Украина сама должна предложить условия"
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12090
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:34

  flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"

Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
tumos
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:48

  tumos написав:
  flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"

Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".

Тут достаточно днем тарелку поворачивать в правильную сторону. Ну и вывесить в окно "телепушку" прямо на центральную телевышку...
_hunter
 
Повідомлень: 10519
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:56

  _hunter написав:
  tumos написав:
  flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера.
Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"

Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".

Тут достаточно днем тарелку поворачивать в правильную сторону. Ну и вывесить в окно "телепушку" прямо на центральную телевышку...

Забыл в своем предыдущем посте дописать - ИМХО. Это мое предположение, однако проверяемое у кого есть желание. Идея поворачивать как по мне не очень.
Требуется настройка на спутник. Наверное замахаетесь это делать. А антенны с автоматическим позиционированием на спутник дорогая забава. Опять же ИМХО.
tumos
 
Повідомлень: 2091
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:56

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
🇧🇾🇺🇸 США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», заявив спецпредставник президента США Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська, повідомила пресслужба Лукашенка.

Також за його словами США «дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю», цитує його BELTA. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустріччю з Путіним.

«Зняття санкцій (з «Белавіа»), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок», – додав він

То що виходить, замість "белорусів погонять буряти в мясні штурми на Польшу" їх ще приймуть в ЄС на 30 років раніше за нас. :shock: Знову Батя всіх переграв

Вдруг окажеться що у Бацьки демократичніше чим Орбана з Фіцо разом взятими
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40766
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:57

«левацкие загибы»

  alex_dvornichenko написав:
  Letusrock написав:
  alex_dvornichenko написав:P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.

а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"?
По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих

ВОт не нужно, это чистой воды уже ИПСятина, если этот случай имел место, то его с 99,99999999% убивать намерено не хотели, перестарались с принуждением. Так что патрульные тоже не имеют право идти стрелять по прохожим, а вот убить случайно 100 человек в год стрелляя по преступникам, статистика вполне допустимая, правда не у нас, а в США, где стрельбы такие происходят регулярно.

Пєрєгіби на мєстах (с)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40766
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:59

ЛОНДОН, 10 сентября. Великобритания заявила в среду, что будет массово производить разработанные на Украине беспилотники-перехватчики, чтобы помочь Украине противостоять российским ракетам и односторонним ударным беспилотникам.
В заявлении правительства говорится, что совместный проект предусматривает производство тысяч беспилотников в месяц, при этом стоимость производства каждого из них будет на 10% меньше стоимости целей, для перехвата которых они предназначены.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/uk-mass-produce-ukrainian-designed-interceptor-drones-2025-09-10/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35993
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5352 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни атакували дронами рятувальників у Краматорську, які тушили пожежу – фото
У Краматорську зафіксовані 15 ворожих ударів, поранені шестеро людей, виникли пожежі. Під час ліквідації одної з них в адмінбудівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках.

Уламками дрона пошкоджено пожежну автодрабину, ніхто з вогнеборців не постраждав. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.


"Ну это же война" (с) ЛАД

У Сумах росіяни влучили дроном у Свято-Воскресенський собор, є пошкодження – фото
Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, постраждав Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України (ПЦУ). Він є найстарішою кам’яною будівлею Сум та пам’яткою архітектури національного значення.

Є пошкодження будівлі собору внаслідок атаки.


Гундяй одобряет ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12090
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 17:03

  tumos написав:Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
не фантазуйте.
українські і російські канали транслюються одними і тими ж супутниками hotbird 13e та astra 4,8e.
При чому набір безплатних російських каналів набагато ширший. При наймні так було років 5 тому назад. Нема ніяких українських тв супутників.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3456
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15091150921509315094>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124291
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308859
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 989310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4346)
11.09.2025 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.