ЛАД написав:Но если это правда, то вы сильно не правы.
Своё мнение не поменяю, я видел всякого много, свои убивали всегда, но в отличии от врага, свои убивают редко и как я писал выше в 99,999% не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть). Акцент делать на этом, на фоне кровавой бойни устроенной россиянами, для меня выглядит нелепо и с целью размыть вину и ответственность агрессора.
Да, редко. И бывало и в мирное время. Но есть разница - убил бандит в подворотне или даже убили просто в пьяной драке и убили должностные лица государства при исполнении служебных обязанностей. Тем более группой. Воспринимается и оценивается совершенно иначе. Да, практически наверняка это "не специально а по халатности, глупости, перегибов (нужное подчеркнуть)", но это не уменьшает вину. Акцент делать не нужно, но допускать такое нельзя. Повторю, очень надеюсь, что это фейк.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 вер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера. Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера. Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
Тут достаточно днем тарелку поворачивать в правильную сторону. Ну и вывесить в окно "телепушку" прямо на центральную телевышку...
flyman написав:Не в "тарілці", а каналах супитника які приймаються і можливостях тюнера. Можна поставити "тарілку правильного оператора", а тюнер залишить "неправильний" і приймати "неправильні канали"
Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
Тут достаточно днем тарелку поворачивать в правильную сторону. Ну и вывесить в окно "телепушку" прямо на центральную телевышку...
Забыл в своем предыдущем посте дописать - ИМХО. Это мое предположение, однако проверяемое у кого есть желание. Идея поворачивать как по мне не очень. Требуется настройка на спутник. Наверное замахаетесь это делать. А антенны с автоматическим позиционированием на спутник дорогая забава. Опять же ИМХО.
🇧🇾🇺🇸 США знімають санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа», заявив спецпредставник президента США Джон Коул, який прибув з візитом до Мінська, повідомила пресслужба Лукашенка.
Також за його словами США «дуже хочуть нормалізувати відносини з Білоруссю», цитує його BELTA. Крім того, він нагадав про телефонну розмову Трампа з Лукашенко, коли лідер США був в літаку на Аляску перед зустріччю з Путіним.
«Зняття санкцій (з «Белавіа»), про яке ми зараз на цій зустрічі оголосили, – це тільки початок», – додав він
То що виходить, замість "белорусів погонять буряти в мясні штурми на Польшу" їх ще приймуть в ЄС на 30 років раніше за нас. Знову Батя всіх переграв
Вдруг окажеться що у Бацьки демократичніше чим Орбана з Фіцо разом взятими
alex_dvornichenko написав:P.S. что бы это перестало быть ипсятиной давайте примерно посчитаем сколько убито россиянами и сколько мобилизационной системой.
а де це написано що наприклад "моб.система має право вбити 1% від кількості вбитих руснею"? По аналогії якщо за рік 10 000 людей загине в ДТП, то патрульні мають право 31 грудня піти постріляти по перехожим тільки чур щоб не більше 100 вбитих
ВОт не нужно, это чистой воды уже ИПСятина, если этот случай имел место, то его с 99,99999999% убивать намерено не хотели, перестарались с принуждением. Так что патрульные тоже не имеют право идти стрелять по прохожим, а вот убить случайно 100 человек в год стрелляя по преступникам, статистика вполне допустимая, правда не у нас, а в США, где стрельбы такие происходят регулярно.
Пєрєгіби на мєстах (с)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 вер, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛОНДОН, 10 сентября. Великобритания заявила в среду, что будет массово производить разработанные на Украине беспилотники-перехватчики, чтобы помочь Украине противостоять российским ракетам и односторонним ударным беспилотникам. В заявлении правительства говорится, что совместный проект предусматривает производство тысяч беспилотников в месяц, при этом стоимость производства каждого из них будет на 10% меньше стоимости целей, для перехвата которых они предназначены.
Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров, постраждав Свято-Воскресенський кафедральний собор Православної церкви України (ПЦУ). Він є найстарішою кам’яною будівлею Сум та пам’яткою архітектури національного значення.
tumos написав:Довод не учитывает нюанс. Украинские и российские каналы транслируются разными спутниками. А сами спутники разнесены друг от друга значительно на карте неба. Таким образом направление рефлектора и облучателя антенны на спутник могут указывать на интерес смотрящего к "неправильным каналам".
не фантазуйте. українські і російські канали транслюються одними і тими ж супутниками hotbird 13e та astra 4,8e. При чому набір безплатних російських каналів набагато ширший. При наймні так було років 5 тому назад. Нема ніяких українських тв супутників.